Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per l'inizio di agosto 2025, con un mese particolarmente bollente per i giocatori in cerca di nuove produzioni.

La line-up di questo mese è particolarmente ricca di generi diversi, ma troverete anche due delle produzioni di terze parti più amate: gli "higlight" della prima metà di agosto sono indubbiamente Assassin's Creed Mirage e Aliens Fireteam Elite, da non perdere sicuramente d'occhio.

Di seguito, l’elenco completo dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass, con relative date e piattaforme:

Disponibile da oggi

Rain World (Cloud, Console e PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Giochi Game Pass - Prima ondata agosto 2025

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S) – 6 agosto

Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) – 6 agosto Game Pass Standard Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) – 6 agosto

Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) – 6 agosto Game Pass Standard MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) – 6 agosto

Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) – 6 agosto Game Pass Standard Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) – 6 agosto

Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) – 6 agosto Game Pass Standard Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console e PC) – 7 agosto

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Console e PC) – 7 agosto Game Pass Ultimate, PC Game Pass Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, and PC) – 12 agosto

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, Console, and PC) – 12 agosto Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard 9 Kings (Game Preview) (PC) – 14 agosto

La giornata di domani 6 agosto sarà dunque particolarmente ricca per gli utenti iscritti al piano Standard, con ben 4 titoli che si aggiungono al catalogo di titoli da provare gratis.

Inoltre, Xbox Wire ci ricorda che per questo mese sono stati resi disponibili anche Descenders Next e He Is Coming, quest'ultimo esclusivamente su PC.

Tutti questi titoli saranno disponibili tramite abbonamenti Xbox Game Pass Standard, PC Game Pass e Game Pass Ultimate (potete abbonarvi su Amazon).

Sono stati confermati anche i giochi gratis in uscita a metà agosto 2025: li trovate nella nostra notizia dedicata.