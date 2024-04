Vi manca Rayman? Qualcuno ha deciso di farvi un regalo

Il simpatico Rayman è uno di quei personaggi dimenticati da Ubisoft ormai da molti anni.

Nonostante i giochi a lui dedicati siano parecchi (li trovate su Amazon), la mascotte della casa transalpina non sembra avere un futuro davanti a sé.

Advertisement

Rayman Legends ci aveva del resto convinto, quindi del potenziale il personaggio lo ha ancora, eccome.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, sembra proprio che un fan abbia deciso di prendere in mano la situazione.

L'artista "Mark Holubowski" ha condiviso un video che mostra come potrebbe apparire un remake di Rayman 3 in Unreal Engine 5.

Per questo progetto, Holubowski ha ricreato da zero l'intera area iniziale e i risultati sono davvero impressionanti.

A differenza di altri remake di fan, questo presenta cut-scene e meccaniche di gioco adeguate e per nulla stonate.

Proprio come nel gioco originale, Rayman può saltare, raccogliere monete e combattere i nemici.

È davvero uno dei migliori esempi di ciò che gli artisti possono realizzare con questi progetti dei fan grazie alla potenza di UE5.

Per capirci, l'autore ha persino ricreato alcune logiche di gioco come il movimento, il combattimento e il sistema di punti per la raccolta delle gemme.

Poco sotto trovate anche un secondo video mette a confronto la versione originale con il remake.

Questo video dimostra quanto sia migliorata la grafica con un motore di gioco moderno come UE5, il tutto mantenendo anche lo stile artistico del gioco originale.

Purtroppo, Holubowski non ha rilasciato questo remake al pubblico, né una demo scaricabile. Come la maggior parte dei progetti dei fan, è stato infatti creato per scopi di portfolio.

Ad ogni modo, parlando di Unreal Engine 5 e di progetti dei fan, pochi giorni fa abbiamo condiviso con voi anche il fantastico fan remake di Toy Story 2.