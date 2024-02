In attesa di un nuovo capitolo, Tomb Raider avrà il suo gioco di ruolo cartaceo

Continuano le incursioni del mondo videoludico all'interno del mondo dei giochi di ruolo cartacei, con Tomb Raider che sarà il prossimo franchise di videogiochi ad avere la propria trasposizione ludica "analogica".

Non è il primo e non sarà di certo l'unico, perché di recente anche Diablo 4 e Final Fantasy XIV hanno svelato le loro riproposizioni, ma con tutta probabilità sarà una buona notizia per i fan di Lara Croft che non vedono l'ora di vivere altre avventure rocambolesche tra misteri, cospirazioni, dinosauri giganti e altre stranezze.

Advertisement

Annunciato poco fa, Tomb Raider: Shadows of Truth è il primo gioco di ruolo ufficiale su licenza dedicato alla saga di Tomb Raider, per cui sono stati svelati i primi dettagli.

L'edizione e il regolamento saranno curati da Evil Hat, uno tra gli studi più talentuosi e prolifici nel panorama dei giochi di ruolo, e dalle premesse sembra che il gioco farà la gioia dei fan della saga:

«Sfida il pericolo ed esplora tombe nascoste mentre corri alla scoperta di artefatti dimenticati. Attingi ai tuoi legami con la terra, la sua gente e le sue storie per salvare potenti segreti dalle mani di coloro che vorrebbero sfruttarli!»

I giocatori interpreteranno i membri dei Truth Seekers, un gruppo di ricercatori e avventurieri che punta a scoprire... la verità sui misteri legati ai luoghi più pericolosi del mondo.

Tomb Raider: Shadows of Truth sarà un gioco incentrato sull'azione, sull'esplorazione e sulla scoperta di sé. In termini editoriali, il gioco sarà un libro autonomo a colori da 21,59 x 4,3 cm con copertina rigida contenente regole, consigli e avventure sia per i Cercatori che per i Custodi.

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo, presto verrà lanciato un playtest pubblico, seguito dal crowdfunding una volta concluso lo sviluppo finale.

Se, intanto, volete sperimentare con giochi di ruolo cartacei simili, vi consigliamo di recuperare l'italiano Broken Compass (lo trovate su Amazon) che è stato pensato proprio per ricreare avventure in stile Uncharted e Tomb Raider.