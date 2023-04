Call of Duty diventa un board game, a sorpresa

Ai videogiocatori piacciono i board game evidentemente, perché anche Call of Duty diventerà molto presto un gioco da tavolo con una produzione ovviamente ufficiale.

Un trattamento che molte grandi IP hanno ricevuto, a volte con grande successo come nel caso del board game di Bloodborne, che trovate ancora su Amazon.

Di recente anche un altro shooter, ovvero Apex Legends, ha annunciato il suo approdo nel mondo dei giochi da tavolo con un recente annuncio.

Quello di Call of Duty, invece, è un annuncio che arriva con un tempismo ottimo perché Modern Warfare 2 è in prova gratis per una settimana.

Il board game di Call of Duty nasce da una collaborazione tra Activision, ovviamente, e l'editore di giochi da tavolo Arcane Wonders.

Il prodotto arriverà su Kickstarter prossimamente, alla fine dell'estate 2023. e nel frattempo possiamo scoprire qualche informazione sulle sue caratteristiche principali:

«Con combattimenti intensi, pianificazione tattica e splendide opere d'arte con miniature di soldati e armi iconici della serie, questo gioco soddisferà sicuramente tutti i fan di Call of Duty.»

Arcane Wonders ha svelato che il gioco sarà ambientato nel periodo storico di Call of Duty: Modern Warfare del 2019 e presenterà armi e mappe che saranno familiari ai fan della serie (come potete vedere nel sito ufficiale).

Il gioco base per due giocatori dovrebbe costare circa $50 al dettaglio, con due set che combinati insieme serviranno per creare una partita da 4 giocatori.

«Ovviamente sveleremo di più man mano che ci avvicineremo al lancio, ma sentiamo davvero che questo gioco riesce a catturare l'esperienza di uno sparatutto in prima persona», ha affermato Bryan Pope, uno dei progettisti del gioco.

Un po' come accade per il board game di The Last of Us che anticipa Part III ma che, ve lo diciamo subito, è un fan made (anche se ottimo).

Nell'attesa che arrivi il board game, i giocatori possono continuare a dibattere sul fatto che Warzone 2.0 sia migliore o meno del predecessore.