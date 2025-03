Quanto valgono i giochi PlayStation Plus Essential del 2025 fino a qui?

Il tema dei giochi mensili di PlayStation Plus (Essential, in questo caso, ossia il tier base dell'abbonamento) è sempre molto chiacchierato: vale davvero la pena abbonarsi per giocare i titoli selezionati di mese in mese, o la realtà è che chi si abbona lo fa per il gioco online e i titoli mensili sono giusto un piccolo "plus" (appunto) offerto?

Probabilmente la seconda opzione è la più vera, anche se il quesito più spinoso che abbiamo visto in queste settimane è un altro: Sony di tanto in tanto sta proponendo ai giocatori dei titoli che in realtà non sono riusciti ad avere successo e quindi cercano di reinventarsi come parte dell'abbonamento, come Suicide Squad e Dragon Age: The Veilguard.

Abbiamo quindi deciso di indagare sul valore di mercato di questi giochi, almeno secondo PlayStation Store – che in pratica è l'unico posto dove gli utenti di PS5 Digital e PS5 Pro possono comprarli, a meno di non dotarsi di un lettore disco esterno.

Posto che a volte i prezzi di PS Store sono più alti che altrove (come hanno notato in Olanda), vediamo secondo queste stime a quanto ammonterebbe la spesa se aveste comprato singolarmente questi giochi, anziché riscattarli da Plus.

Quanto valgono i giochi PlayStation Plus Essential?

Gennaio

Per il mese di gennaio 2025 i giochi inclusi sono stati i seguenti, affianco ai quali riportiamo il prezzo di listino (e quindi, almeno in teoria, il valore di mercato) secondo PlayStation Store:

Suicide Squad: Kill the Justice League | 79,99€

| 79,99€ Need for Speed: Hot Pursuit Remastered | 39,99€

| 39,99€ The Stanley Parable: Ultra Deluxe | 21,99€

| 21,99€ Valore complessivo secondo PS Store | 141,97€

In questo caso, concedetemi il commento personale, ma vedere Suicide Squad – nelle condizioni in cui versa – venire ritenuto ancora un gioco da 80€ di listino secondo PS Store suona abbastanza disconnesso dalla realtà. Ma tant'è: proseguiamo.

Febbraio

Per il mese di febbraio 2025, i giochi inclusi sono stati i seguenti, con accanto il loro valore di mercato secondo il prezzo attuale su PlayStation Store:

Payday 3 | 29,99€

| 29,99€ High on Life | 39,99€

| 39,99€ Pac-Man World Re-Pac | 39,99€

| 39,99€ Valore complessivo secondo PS Store | 109,97€

Marzo

Per il mese di marzo 2025, i giochi annunciati per gli utenti Essential sono i seguenti, con relativo valore di mercato per PlayStation Store:

Dragon Age: The Veilguard | 79,99€

| 79,99€ Sonic Colours: Ultimate | 17,99€

| 17,99€ Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | 39,99€

| 39,99€ Valore complessivo secondo PS Store | 137,97€

Quindi quanto valgono i giochi del 2025?

Considerando quindi il valore di PlayStation Store per questi giochi, abbiamo il totale che segue:

Gennaio 141,97€ Febbraio 109,97€ Marzo 137,97€ Totale 389,91€

In teoria, il prezzo mensile dell'abbonamento è di 8,99€, oppure 24,99€ per il trimestrale (o 71,99€) per l'annuale.

Il rapporto, insomma, sicuramente è a vantaggio di PS Plus, anche se vale la pena ribadire che alcuni dei prezzi proposti da PS Store, più che mettere in buona luce l'offerta del Plus, mettono in cattiva luce proprio lo Store, dato che non è immaginabile che in questo momento qualcuno debba davvero pagare Dragon Age: The Veilguard 80€ (per raffronto, in questo preciso momento costa 47€ su Amazon) o 80€ per Suicide Squad: Kill the Justice League (che, per capirci, costa addirittura 20€ su Amazon).

Questo però è un altro discorso, che abbiamo già toccato quando abbiamo spiegato perché PlayStation abbia tutto l'interesse a spingere per il passaggio al full-digital e, quindi, all'acquisto di giochi unicamente sul suo Store proprietario.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony che, al suo primo tier (Essential, appunto), offre ai giocatori PlayStation l’accesso al multiplayer online, giochi mensili gratuiti, sconti e altri vantaggi.

I giochi mensili inclusi per gli utenti Essential sono di solito una manciata (e vanno riscattati entro il mese affinché vengano associati al proprio account, rimanendo fruibile per sempre, fintanto che si è abbonati). Ai livelli superiori, come Extra e Premium, si accede anche a una ulteriore libreria di giochi on demand.

Il livello Essential include anche la possibilità del salvataggio dei progressi di gioco nel cloud, consentendo di recuperare i dati da qualsiasi console PlayStation collegata al proprio account.