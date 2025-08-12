La possibilità di vedere un capitolo di Halo sbarcare su PlayStation non è più solo un sogno proibito — o un incubo, a seconda della prospettiva — ma una pista concreta nata nelle ultime ore grazie a un nuovo datamine.

Secondo quanto riportato da fonti note nella scena, tra cui il dataminer RebsGaming, all’interno delle API di Halo sarebbe comparso un riferimento esplicito a un “nuovo titolo con compatibilità PlayStation”, alimentando la speculazione su un imminente annuncio.

Il tutto arriva in un momento in cui la saga (che trovate a poco prezzo su Amazon) sta attraversando una fase cruciale: solo recentemente erano emerse informazioni sui prossimi progetti legati al franchise, tra cui il presunto remake di Halo: Combat Evolved, il misterioso Project Ekur e il prossimo capitolo principale della serie.

Ora, il nuovo leak porta l’attenzione proprio su Project Ekur, lo spin-off multiplayer sviluppato da Certain Affinity che, secondo i rumor, avrebbe preso forma dopo la cancellazione di Project Tatanka, la modalità battle royale di Halo Infinite.

Non si tratta di un dettaglio campato in aria: lo stesso titolo è stato avvistato la scorsa settimana su PlayFab, piattaforma backend che supporta funzioni come progressione cross-platform, matchmaking e servizi online unificati.

In parallelo, sempre nelle API, sono comparsi anche un “beta title” e un secondo titolo inedito compatibile con PlayStation, che il dataminer ipotizza possano in realtà essere due versioni dello stesso gioco — una dedicata alla fase di test, l’altra al lancio ufficiale.

Per chi segue la scena da vicino, non è un mistero che RebsGaming in passato abbia rivelato dettagli poi rivelatisi accurati, come la data del lancio multiplayer di Halo Infinite nel 2021.

Tuttavia, come sempre in questi casi, la cautela è d’obbligo: non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di 343 Industries o Xbox, sebbene il team abbia già promesso novità sulla serie entro la fine dell’anno.

E il tempismo non è casuale, con l’Halo World Championship 2025 atteso per ottobre, evento che secondo le fonti potrebbe ospitare annunci legati non solo a Project Ekur e alla sua beta, ma anche al remake di Halo CE.

L’idea di un Halo su PlayStation, un tempo quasi impensabile, oggi appare meno remota, complici le nuove strategie multipiattaforma di Microsoft. Per i fan storici, significherebbe assistere a un vero e proprio cambio di paradigma per un’icona che per oltre vent’anni ha rappresentato l’identità stessa dell’ecosistema Xbox.