PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di gennaio 2025

Sebbene oggi siano terminate ufficialmente le festività invernali, i giocatori PlayStation hanno ancora un motivo per festeggiare, grazie ai nuovi giochi gratuiti mensili di PS Plus.

Se siete iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) potrete infatti iniziare a riscattare da questo momento i 3 nuovi omaggi di gennaio 2025, senza dover effettuare alcun acquisto aggiuntivo.

Come sempre vi forniremo i link diretti per il riscatto qui di seguito: non dovete fare altro che accedere con un account iscritto all'abbonamento e aggiungere i titoli alla vostra raccolta.

Una volta completate le operazioni, tutti i nuovi giochi gratis mensili resteranno vostri per sempre — a patto di continuare a rimanere iscritti a PlayStation Plus.

PlayStation Plus: giochi gratis di gennaio 2025

Il gioco di punta di questo mese è sicuramente Suicide Squad Kill the Justice League, anche se come prevedibile non sono mancate le polemiche per quella che è indubbiamente una scelta discutibile.

Secondo molti utenti, la decisione di includere quello che è stato uno dei peggiori flop dello scorso anno non è stata esattamente il modo migliore di inaugurare questo 2025, soprattutto alla luce di un dicembre che era già stato considerato deludente dai fan.

Vogliamo comunque sottolineare che Need for Speed Hot Pursuit e The Stanley Parable sono comunque due titoli molto interessanti che vale sicuramente la pena di provare e, in fondo, grazie a PlayStation Plus ora potrete provare di persona Suicide Squad e tutte le novità della sua Stagione 4 senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo che tutti i nuovi giochi gratis mensili resteranno disponibili fino al primo martedì del prossimo mese, ovvero fino al 3 febbraio 2025.

In tale data saranno infatti disponibili i nuovi giochi gratis mensili del servizio in abbonamento, augurandoci ovviamente che la line-up possa essere di maggior gradimento per la community.