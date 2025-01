Il secondo "flop" di fila su PlayStation Plus fa infuriare i fan

Non si può dire che le line-up di inizio 2025 di PlayStation Plus Essential si stiano impegnando a convincere gli utenti della bontà del servizio, a giudicare dai titoli di punta che il servizio in abbonamento ha selezionato in questi primi due mesi.

Se l'arrivo di Suicide Squad a gennaio aveva già scatenato molte polemiche, la community si sta nuovamente surriscaldando dopo gli annunci di febbraio, guidati da quello che viene considerato il secondo "flop" di fila sul servizio.

Ci riferiamo ovviamente a Payday 3: il terzo capitolo è andato così male da essere riuscito perfino a riportare in vita il secondo episodio, molto più in salute rispetto all'ultima opera di Starbreeze Studios.

PlayStation LifeStyle segnala infatti che l'annuncio sul blog ufficiale di PlayStation è stato preso d'assalto dai commenti negativi: c'è chi sottolinea che annunciare con orgoglio Suicide Squad e Payday 3 "è certamente una scelta", chi invece "minaccia" dicendo che PS Plus non sta facendo nulla per invogliare a rinnovare l'abbonamento e chi ricorda che l'aumento di prezzo finora non ha portato ad alcun beneficio, ma ad un peggioramento del catalogo.

Vale la pena di sottolineare che ci sono anche alcuni commenti positivi riguardanti le inclusioni di High on Life e Pac-Man World Re-Pac, ma è evidente che l'inclusione di Payday 3 subito dopo quella di Suicide Squad stia facendo preoccupare non poco gli utenti sull'effettiva bontà del servizio in abbonamento (trovate gift card per l'iscrizione su Amazon, a proposito).

Considerando che siamo già al secondo live-service fallimentare consecutivo in arrivo gratuitamente su PlayStation Plus, i fan temono che questo possa diventare un trend anche per i prossimi mesi, con altri "flop" pronti a occupare un posto da titolo di punta che, invece, dovrebbe essere riservato a titoli più meritevoli.

E onestamente non me la sento di dar loro torto: dovremo attendere il loro effettivo esordio sul catalogo per scoprire quale sarà la reazione effettiva della community al mese di febbraio su PS Plus.