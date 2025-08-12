Dopo un primo assaggio lo scorso giugno, Hell is Us torna con una versione aggiornata della sua demo ufficiale.

L’inedita build è ora disponibile non solo su PC, ma per la prima volta arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, offrendo ai giocatori console l’opportunità di provare l’action-adventure in terza persona prima del debutto previsto per il 4 settembre.

Il tempo per mettersi alla prova, però, è limitato: la demo resterà scaricabile fino al 28 agosto. Questa nuova versione introduce numerosi miglioramenti alla qualità generale dell’esperienza, rendendola più vicina al prodotto finale.

Gli sviluppatori di Rogue Factor hanno implementato nuove opzioni per la telecamera, con la possibilità di attivare o disattivare il “Camera Follow” e regolare ritardo e rotazione per un controllo più fluido.

Il sistema di inventario è stato riorganizzato, con l’aggiunta delle schede “Preferiti” e “Archivi” per un accesso rapido agli oggetti, anche la schermata di selezione della difficoltà è stata migliorata, rendendo più immediata la scelta del livello di sfida.

Sul fronte tecnico, il gioco è ora ottimizzato per girare in 4K a 60 FPS, accompagnato da una serie di correzioni e perfezionamenti. Tra le aggiunte più gradite figura la nuova Modalità Foto, per immortalare i momenti più spettacolari oppure i panorami più inquietanti che il titolo vi mostrerà.

Il sistema di parata e contrattacco è stato rifinito: solo determinati attacchi possono essere parati, con un apposito indicatore visivo a segnalarli. È stato inoltre introdotto un tutorial dedicato, e la sequenza cinematica della riposta verrà mostrata solo occasionalmente per non interrompere troppo il ritmo di gioco.

Anche il lock-on è stato migliorato, permettendo di passare rapidamente da un nemico all’altro anche in verticale, mentre la telecamera offre ora movimenti più fluidi.

Sul fronte della localizzazione, arrivano il doppiaggio in francese e il supporto testuale per cinese e giapponese.