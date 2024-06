Quanto pesa Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Elden Ring è un gioco enorme, ma ora che il DLC Shadow of the Erdtree vedrà la luce lo sarà ancora di più.

L'open world di FromSoftware (che trovate ) ha infatti ancora molto da dire e da offrire.

Nel nostro provato di Shadow of the Erdtree vi abbiamo del resto spiegato che «le tre ore della nostra prova ci hanno confermato è un’espansione di qualità altissima, con contenuti degni di un gioco completo e talmente tante novità, tra nuove armi e abilità utilizzabili, che potrebbero rivoluzionare completamente lo stile di gioco di molti giocatori. [...] inutile dire che potremmo davvero trovarci di fronte alla migliore espansione mai realizzata da FromSoftware, e rimaniamo in attesa della release finale per scoprirlo.»

Ora, come riportato da "PlayStation Game Size" su X/Twitter, è emerso lo spazio che il DLC occuperà su console PS5, ossia 16.502 GB. Poco sotto, il tweet:

Immaginiamo che il peso sarà pressappoco il medesimo anche relativamente alle altre versioni del DLC su Xbox e PC.

Il pre-load prenderà in ogni caso il via a partire dal 19 giugno prossimo, mentre il lancio vero e proprio è previsto per il 21 dello stesso mese.

Non ci resta quindi che attendere ancora pochissime settimane prima di mettere mano a Shadow of the Erdtree.

