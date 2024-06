Elden Ring Shadow of the Erdtree, ecco quanti nuovi boss potrete sfidare

Il giorno dell'uscita di Shadow of the Erdtree si fa sempre più vicino: l'attesissima espansione di Elden Ring sarà infatti disponibile dal 21 giugno, ovvero tra poco più di due settimane.

Nelle scorse giornate abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima il DLC per ben tre ore — il nostro Silvio Mazzitelli vi ha raccontato tutti i dettagli nel video provato dedicato — e proprio grazie a queste anteprime stanno emergendo tanti dettagli aggiuntivi interessanti.

FromSoftware ha infatti comunicato ai fan il numero totale di boss che potranno sconfiggere in Shadow of the Erdtree (lo trovate in bundle con il gioco base su Amazon), da sempre uno degli aspetti più amati dagli appassionati dei soulslike.

Ebbene, come segnalato da GameSpot, sembra che la prima e unica espansione di Elden Ring fornirà ai suoi giocatori ben 10 nuovi boss da sconfiggere, ma proprio come per l'avventura principale alcuni di questi saranno facoltativi.

Non è stato purtroppo chiarito quali boss nello specifico sarà necessario sconfiggere per concludere la trama principale, ma se vorrete mettervi alla prova potrete esplorare ulteriormente l'open world per scoprire ogni singolo mistero.

Il director aveva già anticipato a tempo debito di voler proporre boss di pari livello di difficoltà con Malenia ed è plausibile immaginare che saranno proprio i nemici nascosti di Elden Ring Shadow of the Erdtree.

FromSoftware ha anche svelato che ci sarà anche un nuovo sistema di progressione che servirà anche come nuovo bilanciamento della difficoltà: in altre parole, Shadow of the Erdtree si assicurerà che i nostri personaggi non inizino l'avventura con build "overpowered" a causa dell'esperienza già accumulata nell'Interregno.

Per saperne di più su tutti i nuovi boss del gioco e scoprire quali potranno anche essere evitati, non possiamo fare altro che attendere l'uscita ufficiale dell'espansione: vi terremo come sempre aggiornati non appena avremo ulteriori notizie al riguardo.