Elden Ring, il gioco può essere messo in pausa con un trucco

I fan di Elden Ring sono in trepidante attesa del DLC Shadow of the Erdtree, ed è normale che qualcuno abbia deciso di riprendere in mano il gioco per rinfrescarsi la memoria.

L'open world di FromSoftware (che trovate ) ha infatti ancora un bel po' di segreti da scoprire.

Advertisement

Basti pensare che Miyazaki aveva detto che c'era un piccolo segreto che i fan di Elden Ring non avevano ancora scoperto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di ricordare ai fan che il gioco può essere messo in pausa con un trucchetto.

Se siete fan dei souls, saprete bene nei giochi di FromSoftware non è mai possibile mettere in pausa.

Personalmente ritengo che sia un bene, in quanto il fatto di dover prendere decisioni al volo senza la possibilità di fermarsi a pensare alla prossima mossa aumenta la sfida.

A quanto pare, però, in Elden Ring c'è un menu di pausa per così dire "segreto", che a molti potrebbe essere sfuggito.

Ecco come fare: se si preme start, si va nell'inventario, si preme il pulsante “aiuto” e si seleziona “spiegazione del menu”, si mette in pausa il gioco.

Attenzione, però: il trucco non funzionerà se state giocando con altri giocatori, ma se state esplorando l'Interregno da soli potete farlo in qualsiasi momento.

Con l'avvicinarsi di Elden Ring: Shadow Of The Erdtree, è fondamentale che i nuovi - ma anche i vecchi - giocatori siano a conoscenza di questa funzione, perché potrebbe salvarvi dall'ennesima morte orribile.

Non ci resta quindi che aspettare l'arrivo dell'espansione tra poche settimane, che per l'occasione potrebbe rivedere il ritorno del mitico Let Me Solo Her.

Restando in tema, un fan ha rivelato di essersi imbattuto in una grotta di Elden Ring unica nel suo genere durante la sesta run e dopo aver giocato per oltre 400 ore.