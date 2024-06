Alan Wake 2 mostrerà il primo DLC alla Summer Game Fest 2024

La Summer Game Fest 2024 si avvicina e così i suoi annunci, tra i quali ci sarà anche il primo DLC narrativo di Alan Wake 2 che, dopo alcune stranezze e indiscrezioni, Remedy ha confermato che sarà all'evento di Geoff Keighley.

Qualche giorno fa Sam Lake e i suoi si erano prodigati in alcune stranezze per stuzzicare i fan, cambiando nome e chiedendo alla community di concentrarsi particolarmente sulle paperelle.

"Poison Pill Entertainment" è il nuovo nome con cui Remedy ha scelto di chiamarsi sui social. Difficilmente Remedy ha deciso di cambiare così la sua ragione sociale, perciò è un chiaro riferimento a qualcosa che accadrà all'interno del primo DLC, ovvero Night Springs.

E ora, dopo le prime stranezze, Remedy ha deciso di essere più esplicita e dare un chiaro appuntamento ai fan (tramite VGC):

«Caffè del Triangolo Nero. Solo caffè, nient'altro», dice Remedy tramite il profilo ufficiale di Alan Wake 2:

«Bevi un sorso al One and Only Coffee World di Night Springs. Unisciti alla percolazione il 7 giugno... a Night Springs.»

Incentrato sulla trasmissione di racconti di fantascienza che fanno da sfondo ad Alan Wake 2, questa misteriosa espansione avrà a che fare proprio con lo show in qualche modo e, in questo caso, il parco di divertimenti inquietante di Coffee World che è possibile visitare in alcuni momenti della storia.

Il 7 giugno è, per puro "caso" (con un'altra manciata di virgolette), la nottata della Summer Game Fest 2024, quando arriveranno tantissimi annunci e aggiornamenti sui videogiochi in uscita. Ma anche quelli usciti, come in questo caso.

Ancora una volta, come in Control, Alan Wake 2 avrà dalla sua due DLC con nuovi elementi di storia che, come già annunciato, si collegheranno proprio al metroidvania di qualche anno fa e ci porteranno a scoprire nuovi elementi della contorta storia dello scrittore.