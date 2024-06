L'horror dal creatore di Silent Hill torna alla Summer Game Fest 2024

La Summer Game Fest 2024 magari non sarà l'evento strabordante che ci aspettiamo, ma se non altro vedrà il ritorno di Slitterhead, il nuovo progetto di Keiichiro Toyama, autore di Silent Hill.

Slitterhead si era già mostrato fugacemente qualche anno fa, confermando se non altro che il maestro è di nuovo al lavoro su un genere videoludico che gli riesce abbastanza bene, per usare un eufemismo.

La presenza del titolo è stata confermata proprio da Geoff Keighley, lo stesso Geoff Keighley che allo stesso modo ci ha avvertito di non essere troppo in hype per la Summer Game Fest 2024 visto che non ci sarà granché.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Slitterhead sarà quindi all'interno dei tanti annunci della Summer Game Fest, e se non altro questo è quasi un titolo inedito, visto che è dal 2021 che non sappiamo nulla del videogioco del creatore di Silent Hill.

Toyama lo ha infatti definito «un horror con momenti di azione sfrenata», mentre per quanto riguarda il tipo di esperienza che vuole offrire, il director ha dichiarato che il gameplay sarà in grado di «fornire nuovi ed inaspettati modi per divertirsi».

Poco sorprendentemente, le musiche di Slitterhead sono inoltre a cura di Akira Yamaoka, storico compositore della saga di Silent Hill.

Sembra esattamente ciò che i fan di Silent Hill 2 cercavano con il remake ma, anche nell'ultima occasione non sembra che il ritorno del titolo di Konami sia una cosa da attendere con grande gioia. Se non altro c'è una data di uscita, nella speranza che possa migliorare prima della sua release.

Ma Silent Hill 2 Remake è davvero meglio dell'originale? Un videoconfronto ci dà la risposta che, curiosamente, non è così scontata come potreste pensare.