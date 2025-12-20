Clair Obscur: Expedition 33 è diventato uno dei titoli più chiacchierati e amati dell’anno non solo tra gli appassionati di RPG, ma anche tra i giocatori più attenti alla narrazione e all’arte videoludica.

Dal suo debutto lo scorso aprile del 2025, l’opera dello studio francese Sandfall Interactive ha cavalcato le classifiche, conquistato critica e pubblico con un gameplay che miscela combattimenti a turni e riflessi, e che ha fatto parlare di sé sia per la sua narrazione che per il suo stile visivo unico.

Se magari hai già affrontato Gustave, Maelle, Lune e gli altri membri della Spedizione 33 per cercare di fermare la misteriosa “Pittrice”, o se ti sei perso nei meandri del mondo di Clair Obscur, è arrivato il momento di testare quanto ne sai con il nostro quiz.

Metteremo alla prova la tua memoria sui personaggi più iconici, sulle meccaniche di combattimento e su alcuni dei momenti narrativi più memorabili del gioco (inutile dire che le domande sono piene zeppe di spoiler, quindi cimentatevi solo se avete portato a termine l'avventura).

Preparati, perché la tua conoscenza di Expedition 33 potrebbe essere più profonda di quanto pensi… oppure farti cadere in un abisso di dubbi!

