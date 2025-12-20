Clair Obscur: Expedition 33 è diventato uno dei titoli più chiacchierati e amati dell’anno non solo tra gli appassionati di RPG, ma anche tra i giocatori più attenti alla narrazione e all’arte videoludica.
Dal suo debutto lo scorso aprile del 2025, l’opera dello studio francese Sandfall Interactive ha cavalcato le classifiche, conquistato critica e pubblico con un gameplay che miscela combattimenti a turni e riflessi, e che ha fatto parlare di sé sia per la sua narrazione che per il suo stile visivo unico.
Se magari hai già affrontato Gustave, Maelle, Lune e gli altri membri della Spedizione 33 per cercare di fermare la misteriosa “Pittrice”, o se ti sei perso nei meandri del mondo di Clair Obscur, è arrivato il momento di testare quanto ne sai con il nostro quiz.
Metteremo alla prova la tua memoria sui personaggi più iconici, sulle meccaniche di combattimento e su alcuni dei momenti narrativi più memorabili del gioco (inutile dire che le domande sono piene zeppe di spoiler, quindi cimentatevi solo se avete portato a termine l'avventura).
Preparati, perché la tua conoscenza di Expedition 33 potrebbe essere più profonda di quanto pensi… oppure farti cadere in un abisso di dubbi!
Quanto ne sai su Clair Obscur?
Se apprezzate i nostri quiz, ricordate che abbiamo creato un intero hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e divertitevi.
