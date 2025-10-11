Pochi franchise hanno saputo lasciare un’impronta così forte nel mondo dei videogiochi come la serie di Uncharted, nata nel 2007 per mano di Naughty Dog e diventata un vero e proprio simbolo di PlayStation.
Attraverso i viaggi e le avventure del carismatico cacciatore di tesori Nathan Drake, i giocatori hanno esplorato antiche rovine, città perdute, tombe misteriose e luoghi esotici che hanno fatto la storia dell’action-adventure moderno. Con una narrativa dal ritmo serrato, personaggi memorabili come Elena Fisher, Victor Sullivan e Chloe Frazer, la saga ha regalato emozioni indimenticabili fino al capitolo conclusivo, Uncharted 4: Fine di un ladro, e agli spin-off dedicati ai comprimari.
Complice anche il successo del film di Uncharted e i rumor su un possibile ritorno della saga, quale occasione migliore per mettere alla prova le vostre conoscenze?
Abbiamo preparato per voi un quiz con 25 domande a tema Uncharted, che spaziano dagli eventi e dai personaggi fino alle curiosità e alle particolarità del gameplay.
Sappiate che avrete 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda – quindi niente trucchi o tentativi di barare, perché come direbbe Sully... la fortuna non basta sempre a cavarsi d’impaccio!
Alla fine dei 25 quesiti, vedremo se siete veri eredi di Nathan Drake, avventurieri improvvisati o “turisti” che si sono persi al primo enigma.
Quanto ne sai sulla saga di Uncharted?
