Pochi franchise hanno saputo lasciare un’impronta così forte nel mondo dei videogiochi come la serie di Uncharted, nata nel 2007 per mano di Naughty Dog e diventata un vero e proprio simbolo di PlayStation.

Attraverso i viaggi e le avventure del carismatico cacciatore di tesori Nathan Drake, i giocatori hanno esplorato antiche rovine, città perdute, tombe misteriose e luoghi esotici che hanno fatto la storia dell’action-adventure moderno. Con una narrativa dal ritmo serrato, personaggi memorabili come Elena Fisher, Victor Sullivan e Chloe Frazer, la saga ha regalato emozioni indimenticabili fino al capitolo conclusivo, Uncharted 4: Fine di un ladro, e agli spin-off dedicati ai comprimari.

Complice anche il successo del film di Uncharted e i rumor su un possibile ritorno della saga, quale occasione migliore per mettere alla prova le vostre conoscenze?

Abbiamo preparato per voi un quiz con 25 domande a tema Uncharted, che spaziano dagli eventi e dai personaggi fino alle curiosità e alle particolarità del gameplay.

Prodotto in caricamento

Sappiate che avrete 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda – quindi niente trucchi o tentativi di barare, perché come direbbe Sully... la fortuna non basta sempre a cavarsi d’impaccio!

Alla fine dei 25 quesiti, vedremo se siete veri eredi di Nathan Drake, avventurieri improvvisati o “turisti” che si sono persi al primo enigma.

Gioca ora! 20 domande 20s per domanda Quanto ne sai sulla saga di Uncharted? Metti alla prova le tue conoscenze! 68 partecipazioni

Se apprezzate i nostri quiz, ricordate che abbiamo creato un intero hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e divertitevi!

Gli altri quiz di SpazioGames