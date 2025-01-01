SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP
Accedi a Xenforo

Quanto ne sai su Clair Obscur?

Cos'è il "Gommage"?

A Un'entità che cancella tutte le persone di una determinata età da Lumière
B Un festival celebrato a Lumière ogni anno
C Una tecnica di pittura usata dalla Pittrice
D Un'arma utilizzata da Renoir contro gli invasori
- Domanda 1 di 15