Il tempo passa, ma certi incubi non muoiono mai. Su SpazioGames è appena arrivato un nuovo quiz dedicato a una delle saghe più amate (e dimenticate) della storia Capcom: Dino Crisis.

Un nome che per molti evoca ancora il suono inquietante dei ruggiti digitali che uscivano dalle prime PlayStation, e il terrore di ritrovarsi faccia a faccia con un velociraptor armati solo di pistola e sangue freddo. Con il nostro quiz potete finalmente scoprire se siete dei veri veterani della Terza Energia o se, invece, la memoria vi ha tradito peggio di un esperimento del dottor Kirk.

Il quiz, disponibile da ora, mescola domande facili, trabocchetti e curiosità per esperti, pescando a piene mani da Dino Crisis, Dino Crisis 2 e perfino dall’oscuro Dino Crisis 3 (sì, quello ambientato nello spazio). Preparati a ricordare nomi, date, ambientazioni e segreti di una serie che ha segnato un’epoca, con 15 domande pensate per mettere alla prova anche il fan più appassionato.

Quanto bene ricordi la missione su Ibis Island? Sai ancora chi è il vero artefice del progetto Third Energy? E soprattutto… ti ricordi chi non è mai tornato dal passato nel secondo capitolo? Che tu sia un veterano dei survival horror Capcom o un curioso riscopritore di cult, questo è il momento di testare la tua memoria preistorica.

15 domande 20s per domanda

