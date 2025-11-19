News
News
Recensioni
Anteprime
Rubriche
Speciali
Guide
Prossime Uscite
Recensioni
Fallout 4 Anniversary Ed...
7.7
L'arte di Death Strandin...
9.0
Kirby Air Riders
SWITCH2
8.0
Call of Duty: Black Ops...
PC ,
PS5 ,
XSX ,
PS4 ,
XONE
7.8
Hideo Kojima: Connecting...
7.9
Mostra tutti i giochi
Mostra tutti i prodotti
Originals
Quiz
Forum
Social
Youtube
Facebook
Twitter
Threads
Tiktok
Twitch
Instagram
Telegram
Feed
Apri menu
Inverti Modalità Notte
Apri ricerca
Advertisement
Quanto ne sai su The Elder Scrolls V: Skyrim?
Qual è il nome del protagonista di Skyrim?
A
Ulfric Manto della Tempesta
B
Dovahkiin
C
Martin Septim
D
Tiber Septim
-
Domanda 1 di 15