La saga di Onimusha è una di quelle gemme che hanno segnato un’epoca, fondendo azione frenetica, ambientazioni storiche e suggestioni soprannaturali.
Nata nel 2001 da un’idea di Capcom, la serie (che trovate su Amazon) ha portato i giocatori nel cuore del Giappone feudale, dove spade, magia e demoni si scontrano in un turbinio di colpi di katana e anime da assorbire.
Ora, l'uscita del prossimo Onimusha: Way of the Sword (che abbiamo visto in anteprima) che ha riportato l’interesse sulla saga e un fandom che continua a chiedere a gran voce un ritorno in grande stile, abbiamo deciso di mettere alla prova la vostra memoria e la vostra conoscenza.
Vi presentiamo il quiz definitivo di Onimusha: 20 domande a scelta multipla (con qualche “vero o falso” a tradimento) per capire se siete davvero pronti a brandire la spada Raizan o se Nobunaga Oda avrebbe gioco facile a spazzarvi via.
Dai protagonisti iconici come Samanosuke e Jubei, fino alle curiosità più sottili su armi, nemici e segreti della saga, ogni domanda è un tuffo nel passato di una delle serie più affascinanti dell’era PS2.
Che siate veterani che hanno affrontato i Genma fin dal primo capitolo, o nuovi arrivati incuriositi dall’ambientazione unica, questo è il momento perfetto per dimostrare quanto siete veri guerrieri del periodo Sengoku.
Quanto ne sai su Onimusha?
Siete pronti a entrare nella leggenda degli Oni? Come sempre, avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda, quindi non provate a barare cercando la risposta online!
