Quando esce The Last of Us Stagione 2? Abbiamo una prima conferma [Agg.]

Aggiornamento 12.22: precisiamo che al momento non siamo in grado di riportare la fonte esatta proveniente da Deadline. Non appena saremo in grado ve la segnaleremo.

Ragion per cui, vi consigliamo al momento di prendere la notizia come presunta e non come certa.

Notizia originale:

La seconda stagione di The Last of Us di HBO è ancora in lavorazione, ma a quanto pare non tarderà più di tanto.

La prossima serie, che per l'Italia è un’esclusiva Sky e NOW, si baserà sugli eventi visti nel classico di Naughty Dog, ossia The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Le due foto mostrate pochi giorni fa hanno mostrato Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie.

Ora, Deadline (via PSU) ha riferito che la seconda stagione di The Last of Us sarà presentata nella prima metà del 2025, anche se non è ancora stata rivelata una data più concreta.

La stagione 1 di The Last of Us è stata trasmessa all'inizio del 2023 e ha seguito in gran parte gli eventi del gioco originale, anche se ha introdotto nuovi personaggi e nuovi elementi della storia per arricchire il tutto.

Lo showrunner Craig Mazin ha precedentemente dichiarato che gli eventi del gioco originale saranno coperti da due stagioni.

Oltre a Pascal e Ramsey, nel cast troviamo Isabela Merced (sarà Dina). Nella prossima stagione torneranno anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, gli interpreti di Tommy e Maria, oltre a Kaitlyn Dever nei panni di Abby, personaggio chiave per la vicenda.

I personaggi di Mel, Nora, Manny e Owen appariranno nella Stagione 2 e a ciascuno di questi sarà dedicato il giusto spazio negli episodi.

Ma non solo: una delle immagini di The Last of Us Stagione 2 mostrate nelle scorse ore ha già scatenato il dibattito tra i fan del gioco.

La seconda stagione di The Last of Us è quindi prevista ufficialmente per il 2025: ricordiamo anche che solo alcuni giorni fa sono apparsi anche i primi scatti dal set che mostravano Ellie e Dina a cavallo.