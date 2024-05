The Last of Us Stagione 2, prime immagini ufficiali di Joel ed Ellie

Finora abbiamo avuto solo foto dietro le quinte del set della Stagione 2 di The Last of Us di HBO, ma ora è il momento delle prime novità ufficiali.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La seconda stagione dello show di The Last of Us ci porterà anche a Jackson, luogo in cui si sono di recente svolte le riprese.

Ora, come riportato sui canali social, possiamo infatti dare una prima occhiata a Joel ed Ellie.

Le due foto mostrano Pedro Pascal nei panni del mentore di Ellie, coi capelli visibilmente più lunghi rispetto a quanto visto nella prima stagione.

Bella Ramsey invece appare armata fino ai denti con un fucile nella prima immagine ufficiale della sua "nuova" Ellie.

Oltre a Pascal, Ramsey, nella prossima stagione torneranno quasi sicuramente anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, gli interpreti di Tommy e Maria, oltre a Kaitlyn Dever nei panni di Abby, altro personaggio chiave per l'intera vicenda, e Isabela Merced nel ruolo di Dina.

Non abbiamo ancora date precise, ma sappiamo che le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono ormai agli sgoccioli. Il debutto dei nuovi episodi non avverrà purtroppo nel 2024, visto che l'intero ciclo di puntante è atteso nel corso del 2025.

Ovviamente, non appena verrà resa nota una data di rilascio ufficiale sarete i primi a saperlo. Sarà possibile seguirlo in ogni caso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Restando in tema, l'attrice di Dina ha da poco anticipato con entusiasmo che nella nuova serie ci sarà una scena che diventerà virale sui social.

Ma non solo: alcuni giorni fa sono apparsi anche i primi scatti dal set che mostravano in anteprima Ellie e Dina.