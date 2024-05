The Last of Us Stagione 2, c'è una foto che preoccupa i fan

Solo ieri abbiamo potuto dare una prima occhiata a Joel ed Ellie nella seconda stagione di The Last of Us di HBO.

La prossima serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti nel videogioco capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us Part II (che trovate su Amazon a prezzo basso).

Advertisement

Le due foto mostrate ieri erano dedicate a Pedro Pascal nei panni di Joel, coi capelli visibilmente più lunghi, e a Bella Ramsey in quelli di Ellie.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, una delle immagini ha già scatenato il dibattito tra i fan del gioco.

Nell'immagine si vede il Joel di Pascal con un'aria triste, ma è quello che c'è sullo sfondo che ha attirato l'attenzione di tutti (attenzione, seguono spoiler).

Le luci scintillanti alle sue spalle suggeriscono che si tratta di uno scatto ispirato alla scena della Parte II al ballo della comunità di Jackson, dove Ellie e Joel si scontrano dopo che lui ha difeso lei e Dina da un omofobo.

«Stai bene, piccola?» Chiede Joel nel gioco, al quale Ellie risponde: «Che volevi fare?».

«Non avrebbe dovuto, risponde Joel, mentre lei ribatte: «E tu invece?! Non ho bisogno del tuo aiuto, Joel».

Se avete giocato al titolo, saprete che le cose tra loro si sono fatte gelide da quando, due anni prima, la ragazza ha scoperto che lui aveva mentito sulla cura e sulle ragioni per cui l'aveva portata via dalle Lucciole.

Con la seconda stagione dell'adattamento che sarà composta da soli sette episodi - due episodi in meno rispetto alla prima stagione - sembra lecito supporre che HBO e Naughty Dog abbiano intenzione di "rimodellare" la storia.

Alcuni giocatori, sapendo che la scena di cui sopra è un flashback che viene mostrato verso la fine, temono che lo show mostri invece tali sequenze in ordine cronologico.

«Sarebbe un errore enorme», scrive un fan su Reddit. «Metterebbe a repentaglio gran parte del significato dell'opera e renderebbe il periodo di Ellie a Seattle ancora più cupo di quanto non lo sia già».

Altri, invece, sono più ottimisti sui potenziali cambiamenti alla struttura narrativa e sostengono che i creatori Craig Mazin e Neil Druckmann si sono guadagnati la fiducia grazie alla prima stagione.

La seconda stagione di The Last of Us è prevista per il 2025: alcuni giorni fa sono apparsi anche i primi scatti dal set che mostravano Ellie e Dina.