Quando esce Physint di Kojima? Non presto, e forse su PS6

Se speravi di mettere le mani su Physint, il nuovo progetto di Hideo Kojima, preparati ad avere pazienza: secondo lo stesso creatore, il gioco non sarà pronto prima di altri cinque o sei anni, con una possibile finestra di lancio tra il 2030 e il 2031.

In un’intervista rilasciata al magazine francese Le Film Français (riportata da VGC), Kojima ha spiegato che lo sviluppo di Physint è stato rallentato anche dagli scioperi SAG-AFTRA che hanno colpito l’industria dell’intrattenimento.

Ma, soprattutto, ha chiarito che il titolo richiederà molto tempo perché sarà altamente ambizioso, sia in termini tecnici che artistici.

L’erede spirituale di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon)? Forse. Physint è stato presentato come un nuovo esponente del genere “espionage action”, proprio quello che Kojima ha contribuito a definire con Metal Gear.

Sarà realizzato in collaborazione con Sony e Columbia Pictures, e Kojima ha promesso che sarà sia un videogioco che un film – una convergenza tra linguaggi che il game designer giapponese sogna da anni.

Kojima ha anche parlato del suo amore per il cinema e ha espresso il desiderio di realizzare un film vero e proprio una volta conclusi Death Stranding 2 e Physint.

Curiosamente, nell’intervista non ha menzionato OD, il suo progetto in collaborazione con Jordan Peele.

Nel frattempo, Kojima è concentrato sul lancio imminente di Death Stranding 2, che arriverà su PlayStation 5 il 26 giugno 2025 (e che abbiamo provato in anteprima).

Il gioco è già entrato in fase Gold, come confermato dallo stesso Kojima che ha “completato” il suo daruma personale – una tradizione giapponese che simboleggia il raggiungimento di un obiettivo.

Insomma, Physint sarà probabilmente uno dei primi blockbuster su PlayStation 6, ma la lunga attesa è già giustificata dalla promessa di un'esperienza che fonde cinema e videogioco come mai prima d’ora. Come sempre con Kojima, l’originalità non manca – ma serve anche tanta, tanta pazienza.