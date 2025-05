Death Stranding 2 non subirà rinvii: è in fase Gold

Kojima Productions ha annunciato ufficialmente che Death Stranding 2: On the Beach ha raggiunto la fase Gold, il che significa che lo sviluppo del gioco è completo e la versione definitiva è pronta per la produzione e distribuzione.

Il lancio del gioco (che trovate in preordine su Amazon) resta confermato per il prossimo 26 giugno 2025, anche se non è esclusa la presenza di una patch al day one per ottimizzazioni o fix dell’ultimo minuto.

Sul fronte dei contenuti, il nuovo capitolo del visionario Hideo Kojima sarà disponibile in due edizioni: Standard e Digital Deluxe.

Entrambe offriranno contenuti bonus in caso di preordine, tra cui uno skeleton potenziato in versione argento (Battle, Boost e Bokka), un Quokka olografico e altri oggetti per arricchire l’esperienza di gioco fin dai primi minuti.

La Standard Edition costerà 69,99 dollari e includerà solo il gioco base. La Digital Deluxe Edition, a 79,99 dollari, aggiungerà invece 48 ore di accesso anticipato e vari extra.

A margine dell'annuncio, sono stati presentati anche un controller DualSense in edizione limitata ispirato al gioco e un orologio tematico, pensati per i fan più affezionati.

Curiosamente, lo stesso Kojima ha confermato che la finestra di lancio del gioco ha tenuto conto della data d’uscita di GTA 6, a riprova di quanto il titolo Rockstar continui a influenzare il mercato.

Che Death Stranding 2 sia entrato in fase Gold è un’ottima notizia, soprattutto considerando quanto sia raro, oggi, vedere giochi tripla A arrivare in tempo senza rinvii.

Kojima, nel bene e nel male, è uno dei pochi autori che riesce ancora a proporre un’esperienza fuori dagli schemi nel panorama videoludico moderno. Dopo il primo capitolo, divisivo ma affascinante, sarà interessante vedere come evolverà la narrativa e il gameplay in questa nuova "spiaggiata" digitale.

Personalmente, non vedo l’ora di attraversare di nuovo un mondo desolato ma carico di significato. Nel mentre, lo abbiamo provato in esclusiva.