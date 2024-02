Quando esce il nuovo Fable? Non nel 2024, pare

Fable, la serie fantasy nata sulla prima Xbox, a quanto pare dovrebbe ricevere un nuovo capitolo, anche se l'uscita non sarebbe proprio dietro l'angolo.

Archiviati i vecchi capitoli, che trovate su Amazon a ottimo prezzo, il prossimo episodio - annunciato ormai diversi anni fa - è infatti ancora privo di una data di rilascio.

Certo, alcuni mesi fa abbiamo visto il gioco in movimento con grafica in-game, ma i fan attendono ora novità concrete.

Ora, come riportato anche da The Gamer, è purtroppo arrivata una notizia che molti davano per scontata: sembra infatti che il nuovo Fable non vedrà la luce nel corso del 2024.

Secondo l'insider del settore NateTheHate, la finestra di lancio nel 2025 per il gioco gli è stata comunicata lo scorso anno e c'è quindi la possibilità che l'uscita sia rimasta la stessa.

L'affermazione di NateTheHate proviene da un thread di ResetEra, in cui risponde a un utente che chiede se Fable vedrà o no la luce nel 2025.

«Questo era l'ultimo obiettivo che avevo sentito l'anno scorso», ha risposto, indicando che quella del 2025 è ancora la finestra di uscita interna allo sviluppatore Playground Games.

Nello stesso post, Nate ha anche affermato che il prossimo gioco di Banjo-Kazooie è stato «rielaborato rispetto alla visione e alla portata originale», ma che i cambiamenti sono «in meglio».

Sebbene questo significhi che potremmo ricevere presto delle novità, i fan di Fable devono essere ancora molto pazienti.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, il nuovo Fable non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che uscirà su PC e Xbox Series X|S.

Vero anche che proprio Playground Games aveva del resto già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato».

Vero anche che Xbox ha rimarcato che gli sviluppatori del gioco non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.