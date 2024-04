Quando esce Fallout 5? A quanto pare tra molto tempo

Fallout 5 è sicuramente ancora molto lontano, sebbene i fan abbiano da poco riscoperto la serie grazie allo show TV.

L'atteso sequel di Fallout 4 (che trovate in versione GOTY ) è stato infatti confermato mesi fa, ma la data di uscita non sarebbe all'orizzone.

Fu Todd Howard in persona a ufficializzare la lavorazione del gioco, sebbene di aggiornamenti al riguardo non ne siano più arrivati.

Vero anche gli autori della serie televisiva di Fallout considerano lo show come se fosse «Fallout 5», con tutte le differenze del caso ovviamente.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, in un recente scambio su X, al designer di Bethesda (e magnate della lore di Fallout) Emil Pagliarulo è stato chiesto perché ci voglia così tanto tempo per realizzare un gioco Bethesda.

Con The Elder Scrolls 6 che non verrà rilasciato prima del 2026 e Starfield in sviluppo per oltre un decennio, la migliore ipotesi per il prossimo gioco di Fallout è che questi arrivi non prima del 2030.

Quindi, se dovremo aspettare altri sei anni, come sta occupando il tempo Bethesda? Pagliarulo spiega che i tempi di sviluppo non sono «specifici per nessuno dei nostri giochi» e «possono variare per una serie di motivi».

Quando si è trattato di Starfield, gran parte del tempo dello studio è stato impiegato «nell'aggiornare e sviluppare la tecnologia», ma l'idea è che proprio questa tecnologia possa essere utilizzata in futuro, accelerando i tempi di lavorazione.

Pagliarulo fa anche notare che il team «si è fermato un po' per aiutare con Fallout 76».

Come fa notare il dev, «tutto si riduce sempre a quella risorsa più importante di tutte: le persone. Come qualsiasi team di sviluppo, abbiamo persone talentuose che hanno bisogno di tempo per fare cose fantastiche. Quindi non possiamo fare tutto contemporaneamente.»

Aspettando il quinto capitolo, date un'occhiata al fan trailer del prossimo Fallout 5 realizzato però con l'Unreal Engine 5.

Ma non solo: molti appassionati si stanno avvicinando alla saga di Fallout dopo aver visto la serie TV. Vediamo allora quanti giochi ci sono e da quali cominciare.