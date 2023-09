Fallout 5 è lontano, ma qualcuno lo ha immaginato

Fallout 5 sarà uno dei prossimi giochi di punta di Bethesda, anche se la sua uscita non è proprio dietro l'angolo.

Il sequel di Fallout 4 è stato infatti confermato tempo fa.

Ad annunciarlo è stato direttamente Todd Howard, attualmente impegnato insieme a tutto il team su Starfield, il nuovo RPG sci-fi disponibile da alcuni giorni.

Ora, mentre i fan sono anche in attesa della serie TV targata Amazon, qualcuno ha ben pensato di dare vita a un concept trailer di Fallout 5 realmente sorprendente.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Enfant Terrible ha realizzato un trailer con l'Unreal Engine 5, visionabile poco sotto.

Come sappiamo, Bethesda utilizza il proprio motore grafico Creation Engine, ma nulla esclude che per il prossimo Fallout gli sviluppatori non possano optare per l'engine targato Epic.

In ogni caso, i fan sono chiaramente entusiasti di questo concept. «Fratello, è assolutamente bellissimo! Se ci sarà un Fallout 5 potremo solo pregare che sia bello almeno la metà di questo», ha scritto un utente ne commenti. «Sei stato assolutamente incredibile per averlo realizzato. Complimenti».

Un altro ha aggiunto: «È davvero una delle cose più impressionanti realizzate dai fan che abbia mai visto. Bethesda ti deve un grosso assegno per questo!».

La speranza è che il "vero" Fallout 5 si avvicini quanto più possibile a questo semplice trailer fan-made, con la speranza che Bethesda si impegni al massimo per quando sarà. Chi vivrà, vedrà.

Del resto, Fallout 4 è ancora oggi un gioco tremendamente apprezzato, tanto che qualcuno ha deciso di rispolverare il classico rendendolo ancora più fluido da giocare.

Per concludere, il bravissimo DigitalDreams ha condiviso alcuni mesi fa un video che mostra Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing, per un risultato realmente incredibile.