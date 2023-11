Quali sono stati i peggiori giochi del 2023? Ecco la classifica Metacritic

Il 2023 è stato un anno di grandi videogiochi, ma a quanto pare c'è stato anche spazio per alcune cocenti delusioni.

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, è sempre una buona idea guardare indietro ad alcuni dei giochi usciti quest'anno, siano essi belli o brutti.

Advertisement

In virtù di questo sentimento nostalgico, ecco i 10 peggiori giochi dell'anno, secondo Metacritic (via FandomWire), una lista che include davvero delle "perle" niente male.

Flashback 2 - Rating: 35 The Lord Of The Rings: Gollum - Rating: 38 Greyhill Incident - Rating: 38 Quantum Error - Rating: 41 Testament: The Order Of High-Human - Rating: 41 Gargoyles Remastered - Rating: 47 Loop8: Summer Of Gods - Rating: 49 Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond The Mountains - Rating: 52 Crime Boss: Rockay City - Rating: 52 Unholy - Rating: 52

Tutti i giochi elencati poco sopra sono stati elencati da Metacritic e hanno ricevuto un determinato punteggio in base a fattori diversi.

Per ovvie ragioni, questo elenco è anche un avvertimento: se volete acquistare questi giochi, magari regalandoli a Natale, sappiate che sono considerati i peggiori dell'anno.

Se siete quindi disposti a correre il rischio (o siete così masochisti da farvi del male), godeteveli e buon divertimento!

Tenete in ogni caso presente che le valutazioni di questi giochi sono soggette a modifiche man mano che vengono pubblicate altre recensioni su Metacritic, sia da parte dei giocatori che anche e soprattutto dalla stampa specializzata.

Dopo aver dunque scoperto i migliori giochi per media voto per la prima metà dell'anno, scoprire quali sono i peggiori videogiochi del 2023 secondo Metacritic ha sempre il suo fascino.

Ad ogni modo, quello che può essere definito come uno dei peggiori giochi del 2023, ossia Gollum, ha ricevuto un massiccio aggiornamento.

Ma non solo: quali sono i peggiori giochi usciti su PS4 nella scorsa generazione? Vediamo questa curiosa e non proprio felice classifica per media voto.