I migliori giochi del 2023 per media voto (fino a ora)

Senza che nemmeno ci si facesse troppo caso, un terzo del 2023 se n'è già andato. Quest'anno, ricorderete, aveva sulle spalle molte responsabilità, perché parecchie release attese per il 2022 sono invece slittate, con il risultato che il calendario delle uscite non è solo molto fitto, ma a tratti perfino folle.

Molti di questi videogiochi sono già arrivati – pensiamo a Hogwarts Legacy, che rientra nel filone dei rinviati dal 2022 – o stanno per uscire – uno su tutti, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (se volete dargli fiducia alla cieca, lo trovate su Amazon). Ma se ci riguardassimo indietro, cosa diremmo di come sta andando il 2023? Quali sono stati i migliori giochi in questi primi quattro mesi dell'anno?

Abbiamo deciso di provare a rispondere proponendovi un dato statistico: abbiamo stilato la classifica dei migliori giochi per media voto, secondo l'aggregatore Metacritic. Nella top 25 che abbiamo messo insieme abbiamo seguito le seguenti regole:

Solo una citazione per gioco, riportato per la piattaforma su cui ha preso il voto più alto;

La media voto è espressa in centesimi;

Sono escluse le espansioni, abbiamo incluso solo giochi completi.

Vediamo quindi cosa è emerso nella classifica completa.

I migliori giochi del 2023

Metroid Prime Remastered (Switch) - 94 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (Xbox Series X) - 94 Tetris Effect: Connected (PS5) - 93 Resident Evil 4 (PS5) - 93 Persona 4 Golden (Switch) - 90 Moss: Book II (PS5) - 90 Dead Space (Xbox Series X) - 89 Hi-Fi Rush (PC) - 89 Rez Infinite (PS5) - 88 Monster Hunter Rise (PS5) - 87 Hogwarts Legacy (Xbox Series X) - 87 Theatrhythm Final Bar Line (Switch) - 87 Persona 3 Portable (Xbox Series X) - 87 Final Fantasy Pixel Remaster (PS4) - 87 Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox Series X) - 86 The Legend of Heroes: Trails to Azure (PC) - 86 A Space for the Unbound (PC) - 86 Returnal (PC) - 86 Star Wars Jedi: Survivor (PS5) - 86 Octopath Traveler II (PS5) - 86 Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Switch) - 85 Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PC) - 85 Labyrinth of Galleria: The Moon Society (PS5) - 85 Cassette Beasts (PC) - 84 The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) - 84

Come potete vedere, la classifica è molto fitta di re-release o rifacimenti, ma anche alcuni dei nomi attesi sono riusciti a entrare nella top 25: troviamo ad esempio Star Wars Jedi: Survivor in 19esima posizione con l'edizione PS5, Hogwarts Legacy in 11esima posizione con l'edizione Xbox Series X, oltre a Octopath Traveler II in ventesima posizione con l'edizione PS5.

C'è anche qualche piccola grande sorpresa, come Hi-Fi Rush in ottava posizione o The Murder of Sonic the Hedgehog, che si è accomodato in 25esima.

Lato piattaforme, dobbiamo dire che le migliori valutazioni sono distribuite abbastanza equamente: su 25 top giochi, 9 sono su PlayStation, 7 su PC, 5 su Xbox e 4 su Nintendo Switch.

Sarà interessante aggiornare questa classifica tra qualche altro mese, quando un altro terzo dell'anno sarà trascorso e altri nomi importanti saranno usciti – come Zelda e Final Fantasy XVI, in attesa del lancio settembrino di Starfield.

Il 2023 ha insomma ancora tanto da dire e speriamo ci siano altre sorprese positive.