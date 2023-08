Il gioco più odiato del 2023 è ora un po' meno brutto

Che The Lord of the Rings Gollum non sia il massimo è cosa nota, anche e soprattutto per via della pessima reputazione che il gioco ha ricevuto al lancio.

Il titolo di Daedalic Entertainment è afflitto da diversi problemi (se volete dargli una chance, lo trovate su Amazon) ed è diventato da subito bersaglio dei meme.

Del resto parliamo di un gioco così mediocre da aver perfino spinto lo studio a smettere di sviluppare videogiochi.

Ora, però, come riportato anche da Kotaku, quello che può essere definito come uno dei peggiori giochi di quest'anno ha ricevuto il 27 luglio un massiccio aggiornamento che ha risolto diversi problemi su tutte le piattaforme.

Lo sviluppatore Daedalic Entertainment ha condiviso l'aggiornamento sulla pagina Steam del gioco, ringraziando tutti per la pazienza dimostrata.

Alcune delle principali correzioni dell'aggiornamento 2.2 riguardano problemi di prestazioni quando il deep learning super sampling (DLSS), una tecnica di rendering video basata sull'intelligenza artificiale, è stato disattivato.

Questa funzione è stata impostata di default su "auto" per evitare lo stuttering, soprattutto su PC.

Altri problemi importanti ora risolti sono quello relativo ai marcatori delle missioni che scomparivano in modo casuale e gli oggetti interattivi che diventavano improvvisamente non interattivi. Entrambi i problemi sono stati risolti nella patch.

Altri problemi con Gollum erano relativi alla telecamera, ad esempio, si bloccava sui muri o all'interno di Gollum stesso, girava all'infinito nell'ambiente o iniziava a muoversi senza sosta dopo alcuni incontri con i nemici.

Le ambientazioni mancanti sono state rimesse al loro posto, sono stati eliminati gli sfortunati blocchi dei progressi, come quello che uccideva Gollum durante il conflitto con gli scarabei all'inizio del gioco, sono stati stabiliti i "checkpoint necessari" che non c'erano e sono stati risolti i problemi di localizzazione.

Nel complesso, l'aggiornamento 2.2 sembra rendere Gollum un'esperienza più giocabile, anche se ovviamente lontano dall'essere perfetta, visto che il titolo è comunque attualmente il peggior gioco uscito nel 2023.

Se volete scoprire più nel dettaglio che cosa è andato storto — o meglio, capire se c'è qualcosa che ha funzionato — non possiamo che indirizzarvi alla nostra recensione.