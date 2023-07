I peggiori giochi usciti su PS4: la (triste) classifica

Facile, certo, parlare dei videogiochi migliori – come facemmo in questa occasione, elencando le migliori uscite della generazione PS4. Le cose però si fanno molto più spinose, quando c'è da mettere insieme la lista dei peggiori giochi usciti su PS4.

Sappiamo che la scorsa generazione ha visto il debutto di tantissimi titoli di grande successo: l'altra faccia della medaglia è quella rappresentata dai titoli molto meno riusciti che, multipiattaforma e no, non sono riusciti a riscuotere l'accoglienza che gli autori speravano – e, anzi, hanno avuto valutazioni particolarmente disastrose.

Advertisement

Dal momento che ormai (finalmente) la generazione di PS5 è ben avviata, possiamo dire che quella di PS4 è definitivamente alle spalle. E, se ci guardassimo indietro, quali sarebbero i giochi peggiori che hanno varcato la soglia della vecchia piattaforma PlayStation?

Abbiamo provato a stilare una classifica per media voto basandoci sui dati raccolti negli anni dall'aggregatore Metacritic, per vedere quale curioso risultato sarebbe venuto fuori. I nomi, come potete vedere, in certi casi sono rimasti noti come titoli non proprio riusciti.

I peggiori giochi PS4

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One (2015) - 21 Road Rage (2017) - 26 Basement Crawl (2014) - 27 The Quiet Man (2018) - 28 Air Conflicts: Vietnam Ultimate Edition (2014) - 30 Ghostbusters (2016) - 30 Dino Dini's Kick Off Revival (2016) - 31 Tony Hawk's Pro Skater 5 (2015) - 32 Weeping Doll (2016) - 32 Dawn of Fear (2020) - 33 Fast & Furious: Crossroadards (2020) - 35 One Piece: Grand Cruise (2018) - 35 Eternity: The Last Unicorn (2019) - 36 Alekhine's Gun (2016) - 36 Coffin Dodgers (2016) - 36 Shaq Fu: A Legend Reborn (2018) - 36 Past Cure (2018) - 37 Fluster Cluck (2014) - 37 Crystal Rift (2016) - 37 Left Alive (2019) - 37 Agony (2018) - 37 Randall (2017) - 38 Godzilla (2015) - 38 Dying: Reborn (2017) - 38 Heavy Fire: Red Shadow (2018) - 38 Umbrella Corps (2016) - 38 Putty Squad (2014) - 38 Troll and I (2017) - 39 Tamarin (2020) - 40 Ace Banana (2016) - 40

Troviamo nella classifica, tra i nomi più noti, sicuramente quello di The Quiet Man, un progetto tutt'oggi difficile da giustificare per quante cose sbagliate inanellasse tutte insieme.

Figura nella top 30, ma non c'erano dubbi, anche il terribile Left Alive, incalzato dall'altrettanto brutto Agony. Tra le uscite recenti si prende il suo posto anche Fast & Furious: Crossroads, davvero troppo mal pensato e troppo brutto per essere vero.

Tra i giochi in classifica figura anche Air Conflicts: Vietnam Ultimate Edition, che ricordo di aver recensito personalmente e che non mi impressionò in positivo, mettiamola così.

Nelle scorse settimane, nella calma dell'estate, ci eravamo concessi anche un primo sguardo a quelli che sono, per ora, i peggiori giochi usciti su PS5 per media voto. In quel caso, per fortuna, le medie voto non erano ancora arrivate a soglie così basse – ma speriamo che non sia solo questione di tempo...