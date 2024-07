Qualcuno ha realizzato il film di Resident Evil più fedele di sempre

RESIDENCE of EVIL ha condiviso un nuovo cortometraggio per i fan basato sul Diario del Custode (o Keeper’s Diary) del primo Resident Evil.

La serie, che trovate anche su Amazon in vari capitoli, è più volte sbarcata sul piccolo e sul grande schermo, con risultati altalenanti.

Basti pensare alla serie Netflix, uno dei peggiori prodotti di sempre tra quelli dedicati al franchise Capcom.

Come riportato anche da DSO Gaming, il cortometraggio è diretto da Andrew Saullo, con Charlie Kraslavsky e Gracie Madsen.

Per chi non lo sapesse, il Diario del Custode è un file scritto da un ricercatore della Umbrella responsabile della preparazione degli animali del Laboratorio Arklay per la sperimentazione.

Questo diario si distingue per la descrizione intima di un'infezione da T-Virus scritta da una persona che ha subito il processo, che culmina nelle agghiaccianti parole finali "itchy tasty (tradotto letteralmente come "prurito saporito")".

Si tratta di un cortometraggio interessante che i fan di RE apprezzeranno sicuramente. Non solo, visto che nonostante il basso budget riesce in qualche modo a mantenere l'atmosfera di Resident Evil.

La cosa interessante è che alla fine del film il team accenna a un cortometraggio di Dino Crisis: arriverà un fan film pure sulle avventure di Regina? Molto probabile. Ad ogni modo, complimenti agli autori di questo progetto amatoriale realmente sorprendente.

Parlando invece del futuro della serie, un leaker tedesco ha reso noto che il prossimo Resident Evil 9 potrebbe vedere la presenza di due personaggi storici della saga, ossia Leon e Jill.

Ma non solo: sembra infatti che oltre a Resident Evil 9, Capcom abbia in lavorazione altri rifacimenti davvero niente male.

Infine, Sweet Home - un classico cult dell'horror di cui forse non avete mai sentito parlare e che ha ispirato Resident Evil - è finalmente disponibile per la visione online, gratuitamente (lo trovate a questo indirizzo).