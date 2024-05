Qual è la fusione di Dragon Ball più forte? La risposta nel nuovo trailer di Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero promette di essere il gioco che i fan di Dragon Ball hanno sempre sognato, anche per la possibilità di mettere in scena scontri assurdi tra i personaggi della saga del Maestro Toriyama.

Per esempio, vi siete mai chiesti quale sia la fusione più forte tra tutte quelle apparse in Dragon Ball, da Z a Super (lo potete recuperare su Amazon)? Grazie a Dragon Ball Sparking Zero potrete avere finalmente una risposta.

O almeno crearla, con una partita con i vostri amici in cui deciderete di mettere in campo i risultati più potenti delle tecniche di fusione di Dragon Ball.

Il nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero ci dà un assaggio di quello che potremo fare con il titolo, quando arriverà su console e PC.

Poco fa, infatti, è stato pubblicato un nuovo trailer dall'esplicativo titolo "Fused Warriors", che si concentra proprio sulle fusioni:

Gotenks, Kefla, Vegito, Gogeta e Zamasu fuso si aggiungono al roster, e con loro le devastanti mosse che sono in grado di scagliare contro i propri nemici.

Ancora una volta c'è un certo impegno nel ricreare gli effetti dei colpi dei guerrieri fusi, ed è notevole il modo in cui Bandai Namco sta provando a rimanere fedele al materiale originale. Anche se abbiamo tutti visto quel richiamo a Dragon Ball FighterZ con Vegito, giusto?

Non è ben chiaro ancora come funzioneranno a livello di gameplay le fusioni, ma non che serva chissà quale dinamica per creare scontri esaltanti di questo tipo.

Con questo nuovo trailer, per altro, Bandai Namco conferma ufficialmente l'arrivo di questi personaggi all'interno di Dragon Ball Sparking Zero:

Trunks (Kid)

Trunks (Kid), Super Saiyan

Goten

Goten, Super Saiyan

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Gotenks

Gotenks, Super Saiyan

Gotenks, Super Saiyan 3

Kefla

Kefla, Super Saiyan

Kefla, Super Saiyan 2

Vegito

Vegito, Super Saiyan God Super Saiyan

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Fused Zamasu

Fused Zamasu, Half-Corrupted

A questo punto manca solo la data di uscita di Dragon Ball Sparking Zero, mentre continuano ad emergere nuovi personaggi anche per sbaglio ad infoltire un roster che si rivela sempre più gigantesco.

Tuttavia c'è una buona notizia, perché Bandai Namco ha confermato che Dragon Ball Sparking Zero sarà alla Summer Game Fest 2024 e, con tutta probabilità, sarà il momento dell'annuncio della data di uscita.