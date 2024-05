Dragon Ball Sparking Zero, Steam svela "per errore" un nuovo personaggio giocabile

Dragon Ball Sparking Zero è protagonista ancora una volta di un nuovo bizzarro "leak", questa volta arrivato direttamente da Steam che ha svelato un aggiornamento in anticipo rispetto ai tempi.

Dopo aver già svelato 6 guerrieri Saiyan in arrivo grazie agli scan di una nota rivista giapponese, la pagina ufficiale dello store PC ha svelato una nuova icona ufficiale per il gioco, che presumibilmente dovrebbe diventare quella definitiva.

Ebbene, come segnalato da Game Rant, la nuova icona di Dragon Ball Sparking Zero mostrava chiaramente Goku Ultra Istinto come "rappresentante" del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi: un reveal che di fatto sembra averne confermato la presenza prima ancora dei trailer ufficiali.

Un arrivo che era effettivamente nell'aria, non solo perché erano già state confermate tantissime forme di Goku e Vegeta, ma anche perché nel roster era già stata confermata la presenza di Jiren: aveva dunque assolutamente senso che Sparking Zero introducesse questa amata e potentissima trasformazione.

Resta da capire come sarà bilanciato il tutto, anche se ovviamente rispetto a un gioco come FighterZ (lo trovate su Amazon) si punterà come da tradizione più al fanservice e al divertimento.

Il reveal sembra essere arrivato "per errore", almeno a giudicare dalle ultime novità: Bandai Namco ha infatti ripristinato l'icona originale poche ore fa, segno che Goku Ultra Istinto evidentemente non doveva essere svelato con queste modalità.

A questo punto attendiamo solo un reveal ufficiale vero e proprio di questa nuova forma giocabile, augurandoci che il team di sviluppo scelga di svelare l'Ultra Istinto il prima possibile. Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Curiosamente, non è la prima volta che Bandai Namco potrebbe aver svelato per errore i segreti di Sparking Zero: il sito ufficiale avrebbe infatti già svelato la data d'uscita ufficiale, anche se ancora non è stata tecnicamente annunciata.