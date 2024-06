Qual è il finale canonico di Fallout New Vegas per la Stagione 2? Rispondono i fan

Dopo un cameo nel corso della prima stagione, gli autori della serie TV di Fallout hanno confermato che la Stagione 2 dello show vedrà un importantissimo ritorno da New Vegas: ci riferiamo ovviamente a Mr. House, magnate della RobCo e figura centrale del videogioco sviluppato da Obsidian.

Gli sceneggiatori hanno però confermato che questo non sarà un ritorno marginale, ma che Mr. House sarà una figura centrale per le prossime avventure che, almeno per la maggior parte, dovrebbero svolgersi proprio nella distopica Las Vegas.

Dato che in Fallout New Vegas (potete recuperarlo su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) erano però disponibili molteplici finali con scelte profondamente diverse, questo ha inevitabilmente acceso un dibattito online: quale dei quattro finali sarà canonico?

Del resto, nonostante la volontà degli autori di cercare di non fare scelte divisive, è inevitabile che almeno una timeline dovrà essere considerata canonica: qualcosa che secondo molti fan sarebbe già accaduto con Fallout 4.

Attenzione: di seguito troverete spoiler relativi ai finali di Fallout New Vegas. Se non avete ancora completato l'avventura, suggeriamo di non proseguire oltre con la lettura.

IGN US ha dunque riportato le teorie più diffuse tra gli appassionati: l'ipotesi più probabile, dato che avrebbe più senso da un punto di vista narrativo, è che il finale canonico sia quello in cui Mr. House emerge vincitore dalla battaglia conclusiva.

Ciò significherebbe infatti non solo che il magnate sia ancora in vita, ma gli permetterebbe di aver reso davvero New Vegas un gioiello del deserto in cui le fortune possono essere vinte e perse in un istante.

Se gli autori dovessero invece decidere di procedere con uno degli altri finali di gioco — indipendenza, NCR oppure Legione — a quel punto l'inclusione di Mr. House potrebbe avvenire soltanto tramite flashback del passato: questo perché tutte le altre conclusioni prevedono l'uccisione definitiva del magnate o una disabilitazione, togliendogli il controllo della città in un modo o in un altro.

Tutto dipenderà ovviamente da come gli sceneggiatori della serie TV di Fallout intenderanno rappresentare New Vegas: solo allora scopriremo davvero se "The House always wins".

Nel frattempo, chiunque voglia un nuovo capitolo della serie dovrà "accontentarsi" dello show televisivo: Todd Howard ha già ammesso di non avere alcuna fretta per lo sviluppo di Fallout 5.