Fallout serie TV, confermato il ritorno di un personaggio nella stagione 2

Prime Video ha creato un grande successo con la prima stagione della serie TV di Fallout che, nella seconda stagione, continuerà ad approfondire il mondo della serie di Bethesda con il ritorno del personaggio di Mr. House.

Figura a dir poco fondamentale in Fallout New Vegas, il ritorno di Robert Edwin House è stato confermato da una recenta intervista agli showrunner di Prime Video (tramite Variety).

Nel mondo di Fallout, Robert Edwin House è il sedicente presidente, CEO e unico proprietario della Strip di New Vegas nella Zona contaminata del Mojave nell'anno 2281. House è principalmente responsabile della fondazione delle Industrie RobCo e per aver civilizzato le tribù dei casino di New Vegas.

Mr. House era già apparso nella puntate finale della prima stagione di Fallout e, dopo la fugace apparizione, a quanto pare la sua figura sarà importante e centrale nelle puntate della seconda stagione della serie TV.

Lo hanno spiegato gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, dichiarando che il personaggio di Mr. House tornerà per "più episodi".

Sarà interessante vedere come gli autori inseriranno il personaggio all'interno della narrazione della serie TV, pur sempre canonica, partendo dalla storia di Fallout New Vegas.

Sappiamo, per altro, che la serie TV avrebbe davanti a sé una lunghissima vita, perché Prime Video e gli showrunner sembrano avere tutta l'intenzione di creare tantissime puntate e stagioni dello show.

Se volete approfittare dell'occasione per recuperare Fallout New Vegas, sappiate che potete giocarlo gratis con un abbonamento a Game Pass, a cui potete aderire anche tramite Amazon.

Anche perché ci vorrà tanto tempo prima di vedere la stagione 2 della serie TV di Fallout.

Come hanno dichiarato gli showrunner, la produzione sta andando «il più velocemente possibile», con tanto lavoro fatto già al momento e la volontà di «far uscire la seconda stagione il più velocemente umanamente possibile».