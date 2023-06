Qual è il Final Fantasy migliore tra XV e XVI? I fan hanno deciso

Final Fantasy XVI, ultimo capitolo della serie di RPG Square Enix, è uscito sul mercato da pochi giorni, ma i fan hanno ora deciso di metterlo a paragone con altri due episodi piuttosto celebri del franchise.

In attesa del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade su Amazon), il sedicesimo episodio ufficiale della saga ha sicuramente lasciato il segno.

Pochi giorni fa Square ha infatti annunciato che Final Fantasy XVI, uscito in contemporanea mondiale in esclusiva su console PS5, ha venduto un buon numero di copie.

A fronte del successo, i fan su ResetEra hanno scelto qual è, secondo loro, il miglior capitolo di Final Fantasy tra XIII, XV e XVI, e la vittoria è schiacciante.

Stando al sondaggio, infatti, Final Fantasy XVI ha trionfato con ben 786 voti, pari al 76.7%.

A seguire troviamo Final Fantasy XIII con 154 voti, pari al 15.0%, mentre al terzo posto Final Fantasy XV ottiene solo 85 voti, ossia il 8.3%.

Da ciò, si evince che il pubblico ha sicuramente apprezzato molto di più il sedicesimo capitolo rispetto al quindicesimo, gioco che ha sicuramente spaccato la critica e il pubblico ai tempi della sua uscita.

Del resto, il producer Naoki Yoshida ha dichiarato alcune settimane fa che il nome Final Fantasy significa cose diverse per persone diverse, ragion per cui non stupisce che i fan abbiano un'opinione variegata sul franchise.

Vero anche che, tenendo conto che i risultati elencati tengono conto solo delle vendite effettuate nei primi giorni, Final Fantasy XVI si dimostra essere il miglior debutto di sempre per un titolo pensato unicamente come esclusiva PS5.

Ma non solo: nelle scorse settimane sono però arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà ormai la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5.