Final Fantasy XVI è il miglior lancio di un'esclusiva PS5

Nonostante fossero emerse non poche perplessità per i pre-order prima del lancio, adesso Naoki Yoshida e tutto il suo team possono festeggiare: quello di Final Fantasy XVI è infatti ufficialmente il miglior debutto di sempre per un'esclusiva PS5.

Il sedicesimo capitolo della saga (lo trovate su Amazon) è infatti uscito solo sulla console next-gen di casa Sony, abbandonando il concetto di cross-gen adottato invece per molte altre produzioni rilasciate sulle console PlayStation.

Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XVI ha già venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo: un risultato che, come segnalato da PlayStation LifeStyle, significa che è stato raggiunto un nuovo record per un'esclusiva PS5.

Tecnicamente parlando, esistono infatti altre cinque esclusive PlayStation che hanno ottenuto migliori risultati al lancio, ma si trattava di titoli cross-gen o, addirittura, pensati solo per PS4, come potete vedere voi stessi nella seguente classifica:

God of War Ragnarok: 5.1 milioni The Last of Us Part II: 4+ milioni Final Fantasy VII Remake: 3.5+ milioni Marvel's Spider-Man: 3.3+ milioni God of War: 3.1+ milioni Final Fantasy XVI: 3+ milioni Ghost of Tsushima: 2.4+ milioni

Tenendo conto che i risultati elencati tengono conto solo delle vendite effettuate nei primi giorni, Final Fantasy XVI si dimostra essere il miglior debutto di sempre per un titolo pensato unicamente come esclusiva PS5.

Un risultato indubbiamente positivo che conferma come si tratti di una delle produzioni più importanti per la console next-gen: naturalmente, toccherà attendere per scoprire se questi dati continueranno a crescere o se arriveranno delle flessioni.

Insomma, nonostante alcune perplessità ed errori di fondo — di cui abbiamo discusso approfonditamente nel nostro speciale dedicato — i fan hanno scelto di dare fiducia a Square Enix, scegliendo di affrontare con entusiasmo la storia di Clive.

E pensare che il sedicesimo capitolo avrebbe potuto perfino diventare un'esclusiva Xbox: Microsoft ha infatti ammesso che tra le compagnie che ha valutato per l'acquisizione vi era anche Square Enix.