Final Fantasy XVI potrebbe davvero uscire su PC

Final Fantasy XVI inizia ad avvicinarsi e ovviamente si torna a parlare della versione PC, con nuovi indizi da parte dello sviluppatore.

L'ipotesi di Final Fantasy XVI su PC è emersa poco tempo dopo l'annuncio, visto che alcune pubblicità del titolo avevano tratto tutti in inganno.

Una versione su cui c'è una discreta confusione, specie per le ultime dichiarazioni, non è che le cose siano esattamente chiare.

Ora, come riportato anche da Genki sui social media, il produttore di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, ha dichiarato che intendono prendersi il tempo necessario per lavorare allo sviluppo della versione PC del gioco dopo l'uscita dello stesso su PS5.

Yoshida, nel corso di un'intervista con il portale giapponese Weekly ASCII, ha dichiarato che la priorità del team di sviluppo è fare in modo che il lancio su PS5 vada per il meglio, per poi eventualmente pensare ad altri piani per l'edizione PC.

Quindi, dopo aver pubblicato il gioco sulla console Sony, Square Enix potrebbe davvero iniziare subito a lavorare sulla versione PC di Final Fantasy XVI, sebbene al momento manchi ancora l'ufficialità della cosa.

Dubitiamo ad ogni modo che le parole di Yoshida siano state tradotte in maniera errata, sebbene l'eventualità resta comunque da tenere in considerazione.

