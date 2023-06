Final Fantasy XVI è stato un flop di vendite? Arriva la risposta

Final Fantasy XVI, nuovo capitolo della serie di RPG targata Square Enix, è uscito sul mercato da pochi giorni, ma ora è il momento di parlare dei dati di vendita ufficiali.

In attesa del sequel di Final Fantasy VII Remake, il sedicesimo episodio ufficiale del franchise ha da poco fatto breccia sul mercato.

Dopo che i dati di vendita hanno rivelato che Final Fantasy XVI è stata l'uscita al dettaglio più venduta nel Regno Unito durante l'ultima settimana, pur facendo meno di Final Fantasy XV, è ora tempo di parlare dei risultati a livello mondiale.

Come riportato anche su ResetEra, il 22 giugno 2023 Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XVI, uscito in contemporanea mondiale in esclusiva su console PS5, ha venduto oltre 3 milioni di unità in tutto il mondo.

Il dato sarebbe relativo alla somma tra le copie fisiche e le copie scaricate digitalmente da PlayStation Store ed è da considerarsi pressoché ufficiale.

Come riportato da Gamer.ne.jp, «la compagnia intende incrementare ulteriormente le vendite fisiche e digitali, oltre a continuare lo sviluppo del prodotto che consenta a un maggiore numero di persone in tutto il mondo di godere dell'opera».

Si tratta quindi di un ottimo risultato, specie per il fatto che parliamo di un gioco uscito su una singola piattaforma, ossia PlayStation 5 (e quindi con una base installata relativamente "piccola"), da appena sette giorni.

Staremo a vedere se ci sarà una flessione nelle prossime settimane, o se i numeri a livello mondiale tenderanno a salire come è giusto che sia.

Nelle scorse settimane sono però arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà ormai la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5.

Restando in tema, il producer Naoki Yoshida ha dichiarato che il nome Final Fantasy significa cose diverse per persone diverse, cosa questa che ha creato una "spaccatura" tra i fan.

Ma non solo: alcuni giocatori di Final Fantasy XVI stanno riferendo che le loro console PS5 si surriscaldano durante momenti di gioco particolarmente intensi.