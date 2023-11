PS5, una feature è diventata "inutile" dopo l'ultima patch

Pochi giorni fa, PS5 e PS4 si sono viste costrette a fare una rinuncia importante, annunciando ufficialmente l'addio all'integrazione con X, il social network precedentemente noto come Twitter.

La condivisione social era una delle feature più importanti su cui aveva puntato la precedente generazione, ma a oggi con la rimozione di questo social network non esiste più di fatto la possibilità di condividere i propri contenuti in rete direttamente dalle console PlayStation (trovate PS5 in offerta su Amazon).

Advertisement

Questo ha di fatto reso inutile una feature in particolare di PS5. No, non ci riferiamo al pulsante Share in sé, che può comunque essere utile per rivedere i momenti più interessanti o divertenti di una partita, ma a una funzione presente nei vostri profili online, dove è possibile vedere tutti i contenuti condivisi in rete.

Una schermata che, come prontamente segnalato da Push Square, per ovvi motivi oggi non ha alcuna funzione utile: dato che non esistono più i media condivisi pubblicamente, a causa della rimozione dell'integrazione con X, oggi questa schermata sembra non avere più alcun motivo di esistere.

Va ricordato infatti che la possibilità di condividere contenuti esiste ancora, ma dovranno essere pubblicati a mano dopo aver salvato in locale clip o screenshot dalla console.

Resta comunque da sottolineare che lo staff di X ha recentemente espresso il desiderio di trovare un accordo per introdurre una integrazione più avanzata, ma allo stato attuale si tratta di una feature che può tranquillamente essere ignorata.

Vedremo se effettivamente questi piani verranno alla luce o se questa schermata è destinata a essere un ricordo del passato: in quest'ultimo caso, non saremmo sorpresi di vedere un aggiornamento PS5 al solo scopo di rimuoverla.

Vi terremo informati qualora ci fossero ulteriori novità: nel frattempo, vi ricordiamo di consultare tutte le ultime offerte legate al Black Friday. PlayStation Store ha infatti proposto non solo sconti su PlayStation Plus, ma anche tante riduzioni di prezzo sui tripla-A più amati.