PlayStation Plus è disponibile in sconto per il Black Friday

La giornata odierna è sicuramente una di quelle che qualunque fan in cerca di sconti speciali ha segnato in rosso sul proprio calendario: da oggi hanno infatti ufficialmente inizio il Black Friday, che stanno coinvolgendo in particolar modo anche i prodotti di casa PlayStation.

Tra questi vi è anche naturalmente il servizio in abbonamento PlayStation Plus: Sony ha pensato infatti ad alcune speciali proposte per convincere gli utenti a iscriversi, o per spingere chi è già abbonato a migliorare la propria offerta con uno dei piani più elevati.

Come vi avevamo anticipato nella nostra notizia dedicata, da questo momento potete infatti acquistare PlayStation Plus Essential con uno sconto del 30%: significa che oggi potete fare vostro l'abbonamento con un risparmio di circa 21 euro sul prezzo finale (trovate una gift card apposita su Amazon).

Se invece siete già iscritti al piano base, o se preferite abbonarvi a Extra e Premium, potrete approfittare di speciali sconti del 25% e del 30% su entrambi i piani in abbonamento: ovviamente, per approfittare di queste offerte dovrete acquistare un'iscrizione annuale.

A differenza di quanto accaduto nei precedenti anni, dobbiamo però sottolineare che non sarà possibile rinnovare un abbonamento già attivo con queste promozioni, a meno che non abbiate intenzione di passare ad un piano più elevato, per esempio da Extra o Premium.

Si tratta infatti di una promozione pensata solo per attirare nuovi abbonati: una decisione che tenderà a far discutere, visti i già attuali incrementi di prezzo, ma di cui inevitabilmente sarà necessario tenere conto.

Potete trovare tutti i dettagli e i relativi prezzi al seguente indirizzo, ma solo dopo aver effettuato il login con il vostro account: se non doveste notare differenze tra le cifre proposte, significherà che purtroppo non rispettate i requisiti per aderire all'offerta. Ricordiamo che avete tempo fino al 27 novembre per approfittare di questa occasione.

Se volete avere una maggiore idea di cosa vi aspetta dopo aver aderito alla nuova offerta, Sony ha reso noti negli scorsi giorni tutti i nuovi giochi gratis in arrivo su Extra e Premium per questo mese.