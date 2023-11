PlayStation Store, sconti fino all'80% sui big per il Black Friday: ecco i migliori

Tutti i principali store italiani e nel mondo sono ormai pronti a festeggiare il Black Friday: a partire da oggi potrete trovare offerte imperdibili su tantissimi dei migliori prodotti in circolazione. E ovviamente, PlayStation Store non poteva essere da meno.

Il negozio digitale di PS5 e PS4 ha infatti deciso di proporre tante nuove offerte generose fino all'80% su tantissimi big imperdibili, alcuni dei quali sono tripla-A accolti con grande successo nel corso del 2023, oltre ovviamente a diverse perle degli anni passati.

Ad esempio, gli amanti del calcio hanno l'opportunità imperdibile di acquistare EA Sports FC 24, l'erede dei vecchi FIFA, al prezzo di 39,99€ e con uno sconto del 50%: la standard edition include l'accesso sia su PS4 che su PS5 (se preferite la copia fisica, la trovate su Amazon).

Segnaliamo anche delle offerte interessanti per gli amanti dei picchiaduro: Mortal Kombat 1 è disponibile al 30% in meno, valido anche per la Premium Edition, mentre Street Fighter 6 può essere vostro con sconti a partire dal 44%, in base all'edizione scelta.

Ma le offerte non finiscono qui: tra i tanti giochi in sconto segnaliamo per esempio Final Fantasy XVI, Diablo IV, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake e Hogwarts Legacy.

E in questa selezione iniziale, ci siamo fermati ai soli giochi del 2023, senza neanche includerli tutti: il nostro consiglio è dunque di consultare la lista completa di offerte per il Black Friday al seguente indirizzo.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, in ogni caso, vi elencheremo di seguito quelle che riteniamo essere le migliori offerte di PlayStation Store:

Black Friday: migliori sconti su PlayStation Store

Assassin's Creed Mirage a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20% Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion a 25,99€ (anziché 129,99€) - Sconto dell'80%

a 25,99€ (anziché 129,99€) - Sconto dell'80% Cyberpunk 2077 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Dead Space Remake a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Diablo IV a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% EA Sports FC 24 a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62%

a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62% Final Fantasy XVI a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% God of War Ragnarok a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo 7 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Hogwarts Legacy PS5 a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40%

a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40% Horizon Forbidden West a 39,59€ (anziché 59,99€) - Sconto del 34%

a 39,59€ (anziché 59,99€) - Sconto del 34% Lies of P a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20% Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 42%

a 34,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 42% Mortal Kombat 1 a 52,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 30%

a 52,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 30% Red Dead Redemption a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Resident Evil 4 Remake a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43%

a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Street Fighter 6 a 39,19€ (anziché 69,99€) - Sconto del 44%

a 39,19€ (anziché 69,99€) - Sconto del 44% The Elder Scrolls V: Skyrim Special a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80% The Last of Us Parte I a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

Pur segnalandovi tantissime offerte abbiamo dovuto fare un'inevitabile scrematura, quindi vi consigliamo nuovamente di consultare voi stessi la lista completa per non farvi sfuggire neanche un gioco. Ricordiamo che le offerte saranno disponibili da oggi fino al 27 novembre.

Tra le tante offerte del Black Friday vi ricordiamo la possibilità di iscrivervi a PlayStation Plus a prezzi speciali: tuttavia, segnaliamo che gli sconti sono validi solo per nuovi abbonati.

Ricordiamo inoltre che PlayStation Store ha deciso di proporre tantissime offerte interessanti sulle perle indie: un piccolo antipasto del Black Friday, ma ancora disponibile per qualche giorno.