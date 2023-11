PS5 "Slim", dischi non compatibili senza internet: arrivano conferme

La nuova PS5 "Slim", nuovo modello della console next-gen che presto dovrebbe entrare ufficialmente in commercio, presenterà tra le sue novità anche un'unità disco rimovibile, che potrà essere acquistata separatamente per chiunque scelga la versione Digital.

Si tratta però di una versione moderna del lettore ottico e che non è compatibile in alcun modo con le edizioni originali di PS5 (le trovate ancora in offerta su Amazon): tuttavia, dai primi modelli in vendita è emerso un dettaglio preoccupante in vista della futura preservazione videoludica.

Advertisement

Dalle prime foto era infatti emersa la necessità di registrare online il lettore ottico: senza aver prima fatto questa verifica, non sarà possibile utilizzare alcun disco di gioco su PS5. Anche se il lettore è stato incluso nella vostra console.

Ovviamente, trattandosi di foto scattate su modelli venduti in anticipo, non era ancora chiaro l'effettivo funzionamento e non vi era neanche la certezza che si trattasse di un'informazione veritiera. Un'ulteriore conferma però, come segnalato da VGC, è arrivata nelle scorse ore tramite alcune nuove foto condivise su X (ex Twitter).

Le foto in questione erano state pubblicate e poi cancellate da un utente, ma sono state rapidamente salvate e ricondivise sui social: è possibile vedere come, nel caso si tenti di utilizzare l'unità ottica senza averla registra, compaia semplicemente un messaggio di errore dedicato.

Ovviamente la preoccupazione nasce non per adesso — se state leggendo questa notizia, possiamo immaginare che riusciate connettere anche per pochi secondi PS5 "Slim" a internet — ma più che altro per un futuro in cui i server potrebbero non essere più operativi, impedendo la registrazione di eventuali future unità ottiche.

Tuttavia, sembra che Sony non abbia molta scelta al riguardo, visto che deve soddisfare anche i requisiti del Digital Millennium Copyright Act: è possibile che tale requisito possa essere semplicemente rimosso, se mai arrivasse un lontano giorno in cui Sony dovrà staccare la spina ai server.

Nel frattempo, se siete curiosi di vedere l'effettiva differenza tra le due console, vi lasciamo alle prime foto confronto.