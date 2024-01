PS5 Slim si rifà il look: svelate le prime scocche ufficiali

Anche PS5 Slim seguirà presto l'esempio delle versioni originali della console next-gen di casa Sony, dando la possibilità ai fan di personalizzarne a piacimento l'estetica.

Il modello più sottile di PlayStation 5 (che trovate in sconto su Amazon) è destinato a diventare l'unica variante in vendita della piattaforma, non appena saranno vendute definitivamente tutte le versioni "fat" rimaste in commercio.

Di conseguenza, Sony ha deciso di portare la collezione Deep Earth Collection, annunciata poche settimane prima del reveal di Slim, anche sulla nuova console: significa che presto gli utenti potranno acquistare 3 nuove scocche per un look più unico e metallico.

Come riportato da The Verge, sono state confermate tutte e 3 le colorazioni blu, argento e rosso: il prezzo di ciascuna di esse dovrebbe essere 54,99$ che, se sarà in linea con quelle già esistenti per le PS5 originali, potrebbe diventare 59,99€ per il mercato europeo.

Anche se non sono state mostrate durante il CES 2024, è stato svelato che sono in lavorazione anche delle scocche di colore nero: specifichiamo che tutte le cover svelate in questa manifestazione riguardano le console slim con il lettore ottico incluso.

Sony ha anche colto l'occasione per svelare nuovamente tutti i DualSense nelle rispettive colorazioni, anch'essi acquistabili separatamente come giusto accompagnamento alle nuove scocche colorate.

Al momento non è stata data annunciata la data d'uscita di queste scocche in edizione PS5 Slim, ma pare che saranno messe in vendita "nel prossimo futuro": vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che questo non è stato l'unico reveal di Sony arrivato durante il CES 2024: sono stati infatti svelati i prossimi film in uscita, da quelli più improbabili basati su IP PlayStation... fino al live-action di The Legend of Zelda.

Ma non solo: è stato anche svelato il primo trailer ufficiale per l'edizione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition, oltre ad alcuni chiarimenti su serie TV in arrivo.