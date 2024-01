God of War e Horizon, che fine hanno fatto le serie TV? Ci sono novità

Tra i tanti annunci di film e serie TV tratti dai videogiochi ci sono stati anche gli show dedicati a God of War e Horizon, che sono stati annunciati molto tempo fa per poi scomparire per altrettanto tempo.

Per quanto riguarda God of War, che secondo David Jaffe dovrà fare i conti con lo show di The Last of Us, la serie uscirà su Prime Video ed è stata annunciata nel dicembre del 2022.

Dall'annuncio abbiamo scoperto che Rafe Judkins di The Wheel of Time sarà lo showrunner dell'adattamento, e i candidati all'Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) stanno scrivendo e producendo esecutivamente con Judkins. Sony Pictures Television e Amazon Studios stanno producendo God of War in associazione con PlayStation Productions.

La serie sarà incredibilmente fedele al videogioco, almeno nelle intenzioni, così come quella di Horizon che vedrà protagonista Aloy interpretata da un'attrice per la prima volta.

La serie TV di Horizon sarà invece un prodotto di Netflix, potrebbe avere una star di The Boys nel cast ed è il primo tassello di un potenziale di 16 piani in cantiere relativi all'espansione mediatica del franchise di Guerrilla.

Tutto molto bello ma... che fine hanno fatto? La risposta arriva da Sony (tramite Gamespot).

Durante l'evento di Sony all'interno del Consumer Electronics Show, il presidente della Sony Pictures Television Katherine Pope ha confermato che la scrittura di entrambi i progetti televisivi è ora in corso.

«Siamo lieti di avere in corso la scrittura di due nuovi progetti basati su IP», ha affermato Pope nella conferenza, aggiungendo che Sony Pictures TV è entusiasta di lavorare sulla seconda stagione della serie Twisted Metal per Peacock.

Come sempre, insomma, ci tocca aspettare per avere le prime informazioni sui progetti.

Se, nel frattempo, volete recuperare una delle migliori serie TV tratte dai videogiochi, trovate il cofanetto di The Last of Us di HBO su Amazon al miglior prezzo.