PlayStation ha svelato i suoi prossimi film in uscita

Durante il CES 2024 c'è stato tempo per scoprire tutte le ultime novità più interessanti per il mercato tecnologico, ma anche per dare un primo sguardo ad alcuni dei nuovi progetti in arrivo da parte di Sony, che continua a puntare tutto su adattamenti televisivi e cinematografici delle IP PlayStation.

La casa di PlayStation ha infatti deciso di intensificare i suoi sforzi proponendo tanti nuovi adattamenti per conquistare anche il pubblico che non gioca ai videogiochi, anche con i franchise probabilmente più impensabili.

In un breve video pubblicato durante l'evento, Sony ha svelato alcune brevi e piccole clip basate sui suoi prossimi progetti in arrivo: il primo di questi è un film live-action dedicato a Gravity Rush, la saga action-adventure nata su PS Vita e ideata da Keiichiro Toyama.

Entrambi i capitoli sono oggi disponibili nel catalogo giochi di PS Plus Premium (trovate una gift card dedicata su Amazon): si tratta di una saga che non è purtroppo mai riuscita ad attirare un grandissimo pubblico, ma che possiede ancora oggi una fanbase di nicchia molto devota.

Il film era stato annunciato nel 2022, anche se in molti si sarebbero aspettati di vedere un adattamento animato e non un live-action: al momento non abbiamo molti dettagli, ma possiamo anticiparvi che sarà diretto da Anna Mastro con una sceneggiatura di Emily Jerome.

Ma non è stata l'unica sorpresa svelata da Sony: all'interno dello stesso video viene infatti svelato che è in arrivo un adattamento anime dedicato a Patapon. Dovrebbe dunque essere questo il misterioso progetto animato annunciato qualche tempo fa.

Ricordiamo che Patapon è un originale ibrido tra gioco strategico e rhythm game, inizialmente rilasciato su PSP ma che ha ricevuto una rimasterizzazione su PS4 nel 2017: la saga è però rimasta dormiente da tanti anni, proprio quella di Gravity Rush del resto.

Insomma, questi progetti erano davvero difficili da prevedere per molti fan, ma non ci resta che aspettare di poterli vedere più da vicino per capire se aiuteranno a rilanciare le IP.

Chissà che Sony non possa cogliere l'occasione per pubblicizzare meglio Gravity Rush realizzando dei porting su PC: già qualche anno fa, il director si era candidato per realizzare queste nuove versioni.