PS5 si rifà il look: annunciate scocche e DualSense della Deep Earth Collection!

Grandi novità in arrivo per i fan di PS5 che vogliono personalizzare la loro console next-gen: durante lo State of Play sono state infatti svelate nuove colorazioni per scocche e DualSense, tutti con uno speciale tocco metallizzato.

Dopo le imminenti personalizzazioni a tema Marvel's Spider-Man 2 (trovate il bundle limited dedicato su Amazon) presto i fan avranno la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro postazione di gioco con un tocco sicuramente più elegante.

Advertisement

Con un trailer speciale, che vi allegheremo qui di seguito, è stata infatti annunciata la "Deep Earth Collection": una nuova gamma di colorazioni per DualSense e scocche PS5 ispirata alle splendide tonalità del pianeta Terra.

Le colorazioni sono state denominate Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver: come abbiamo accennato in apertura, sono particolarmente affascinanti per via della loro finitura metallica.

Una scelta, secondo quanto svelato dai creatori sul blog ufficiale PlayStation, adoperata proprio per dare un tocco più sofisticato a controller e console.

I controller saranno proposti a un prezzo consigliato di 74,99€ l'uno, mentre le coperture per PS5 saranno disponibili a 59,99€ l'una: i pre-ordini partiranno già dal 4 ottobre e potranno essere effettuati sullo store PlayStation Direct oppure presso rivenditori selezionati.

Per quanto riguarda invece l'uscita, Sony svela che le colorazioni Volcanic Red e Cobalt Blue saranno disponibili dal 3 novembre, mentre Sterling Silver uscirà solo il prossimo 26 gennaio.

Restando in tema di novità per PS5, vi ricordiamo che proprio da questa settimana è disponibile un aggiornamento molto importante: se non l'avete già scaricato, vi raccomandiamo di installarlo il prima possibile.

Qualora vi foste invece persi l'ultimo State of Play, vi segnaliamo che potete trovare tutti gli annunci e i trailer più importanti nel nostro recap dedicato: tra le novità più importanti riportiamo la conferma della data di Final Fantasy VII Rebirth e della sua titanica Collector's Edition.