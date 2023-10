PS5 promette «vendite da record» entro fine anno

PlayStation 5 a quanto pare è risultata essere un successo incredibile per Sony, ma nonostante i quasi tre anni di presenza sul mercato, il 2023 potrebbe essere il suo anno più importante.

L'attuale modello della console, che potete in ogni caso recuperare , ha infatti registrato un buon incremento delle vendite.

Questo, senza contare anche l'arrivo della prossima PS5 "Slim", la quale sta svelando le sue caratteristiche settimana dopo settimana.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, Sony punta a 25 milioni di console spedite per l'anno fiscale, obiettivo che raggiungerà grazie al pieno rifornimento di PS5 in tutto il mondo.

Questo, perlomeno, è quanto ha dichiarato Eric Lempel, responsabile delle operazioni commerciali, ai microfoni di CNBC.

«Abbiamo lanciato la console nel 2020. Abbiamo sofferto degli stessi problemi di catena di approvvigionamento con cui tutti hanno avuto a che fare. Purtroppo non siamo riusciti a consegnare PS5 a tutti i consumatori che la desideravano», ha spiegato Lempel.

Grazie al "riequilibrio" tra domanda e offerta, Lempel ha dichiarato che l'azienda si aspetta «vendite da record» per questa stagione natalizia.

Naturalmente anche Marvel's Spider-Man 2 è un fattore che dovrebbe spingere la domanda (visto che il titolo Insomniac ha già venduto oltre 2,5 milioni di copie nelle prime 24 ore).

È interessante notare che Lempel non ha menzionato l'imminente nuova versione di PS5 "Slim", la quale avrebbe anche una data di rilascio.

Se volete saperne di più sulla console in arrivo, sulle nostre pagine abbiamo fatto il punto su tutti i dettagli e gli interrogativi legati alla nuova PS5 "Slim", che sostituirà il modello di PlayStation 5 uscito nel 2020.

Ma non solo: sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo anche da poco messo a confronto le dimensioni della nuova PS5 Slim rispetto a PS5 standard: quanto sarà effettivamente più piccola?